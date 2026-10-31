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沒落馬？中委遞補「被跳過」後 外管局長朱鶴新主持會議

記者陳宥菘／即時報導
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中國國家外匯管理局局長朱鶴新。(圖／取自中國國務院新聞辦網站)
中國國家外匯管理局局長朱鶴新。(圖／取自中國國務院新聞辦網站)

在本周中共二十屆五中全會遞補中央委員「被跳過」後，中國人民銀行（中國央行）副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新30日仍以國家外匯管理局黨組書記、局長身分主持召開黨組會議，傳達學習五中全會精神。

中共二十屆五中全會29日閉幕並發布公報，依序遞補山西省長盧東亮、浙江省長劉捷等10人為中共中央委員，但包括解放軍陸軍副司令員付文化，國務院發展研究中心副主任叢亮，中央社會主義學院原黨組書記吉林，武警部隊副司令員朱文祥，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新「被跳過」。

據港媒報導，其中3名被「跳過」的文官，叢亮此前已退出一線的國家發改委副主任工作；吉林未滿65歲就卸任中央社會主義學院黨組書記一職，不過仍出席學院活動。朱鶴新年僅58歲，「被跳過」的原因以及能否繼續留任，引發關注。此外，朱鶴新亦缺席了五中全會。

報導指，五中全會閉幕隔天，中國國家外匯管理局網站30日公布，朱鶴新當天主持召開黨組會議，傳達學習中共總書記習近平在黨的二十屆五中全會上的重要講話和全會精神，研究部署貫徹落實工作。這顯示朱鶴新並未「落馬」。

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