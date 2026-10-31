沒落馬？中委遞補「被跳過」後 外管局長朱鶴新主持會議

中國國家外匯管理局局長朱鶴新。(圖／取自中國國務院新聞辦網站)

在本周中共 二十屆五中全會遞補中央委員「被跳過」後，中國人民銀行（中國央行）副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新30日仍以國家外匯管理局黨組書記、局長身分主持召開黨組會議，傳達學習五中全會精神。

中共二十屆五中全會29日閉幕並發布公報，依序遞補山西省長盧東亮、浙江省長劉捷等10人為中共中央委員，但包括解放軍陸軍副司令員付文化，國務院 發展研究中心副主任叢亮，中央社會主義學院原黨組書記吉林，武警部隊副司令員朱文祥，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新「被跳過」。

據港媒報導，其中3名被「跳過」的文官，叢亮此前已退出一線的國家發改委副主任工作；吉林未滿65歲就卸任中央社會主義學院黨組書記一職，不過仍出席學院活動。朱鶴新年僅58歲，「被跳過」的原因以及能否繼續留任，引發關注。此外，朱鶴新亦缺席了五中全會。

報導指，五中全會閉幕隔天，中國國家外匯管理局網站30日公布，朱鶴新當天主持召開黨組會議，傳達學習中共總書記習近平 在黨的二十屆五中全會上的重要講話和全會精神，研究部署貫徹落實工作。這顯示朱鶴新並未「落馬」。

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