德國總統與習近平會晤 促中國縮小對德貿易順差

中國國家主席習近平（左）和德國總統史坦麥爾（右）30日在北京人民大會堂外的歡迎儀式上，向孩子們揮手致意。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在北京會見德國總統史坦麥爾，強調中德應深化合作、維持開放；史坦麥爾則要求縮小中國對德國的巨大貿易順差，並關切市場准入與公平競爭。

中國國家主席習近平 今天在北京與德國 總統史坦麥爾會面。習近平表示，中方始終視歐盟 為夥伴，「秉持誠心和善意發展對歐關係」，也希望德方以開放心態看待中國的發展；史坦麥爾表示，應當縮小中國對德國的巨大貿易順差。

據中國外交部官網發布，習近平30日下午在北京人民大會堂與來訪的史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）舉行會談。

習近平表示，中德作為世界第二、第三大經濟體，對中歐關係發展和世界經濟穩定增長負有重要責任，應對外釋放要開放不要封閉、要合作不要對抗的積極訊號；希望德方以開放、積極心態看待中國的發展和對中合作。

他說，中方堅定推進高水準對外開放，歡迎包括德國在內的各國企業深耕中國，分享超大規模市場紅利。希望德方堅持開放包容，為赴德中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

習近平還說，中方始終視歐盟為夥伴，「秉持誠心和善意發展對歐關係」。中歐合作大於競爭、共識大於分歧。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，只要堅守夥伴關係定位、秉持平等對話基調，分歧和問題總能得到解決。希望歐方與中方相向而行，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

德國之聲中文網今天報導，史坦麥爾與習近平會面，雙方重點討論了「歐中之間巨大的貿易逆差問題」。史坦麥爾向習近平表示，應當縮小中國對德國的巨大貿易順差，「我們希望建立的是密切經貿關係，而這種關係應能為雙方帶來可持續的利益。」

史坦麥爾又表示，德中之間的經濟聯繫極具活力，定期審視雙方合作的基礎框架，是順理成章的。

史坦麥爾29日在北京大學演講時表示，「如果我們歐洲人發現，我們的企業無法進入中國市場，或者只能在受到嚴格限制的情況下進入，而與此同時，中國那些獲得國家補貼的出口產品卻源源不斷地湧入我們的市場……那麼，我們便面臨著陷入『單方面脆弱性』的風險。」