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中共五中全會後人事佈局 分析：第七代幹部或趕不及21大進入政治局

記者陳宥菘／台北即時報導
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政大國關中心30日上午召開座談會解析中共5中全會，政大國關中心副研究員曾偉峯出席...
政大國關中心30日上午召開座談會解析中共5中全會，政大國關中心副研究員曾偉峯出席與談。記者陳宥菘／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

中共5中全會後，學者認為第7代幹部因缺乏省委書記資歷，短期內難進21大政治局，但將在22大獲重用，整體人事也更強調紀律與服從。

中共20屆5中全會29日閉幕，展望明年21大的權力佈局，台學者認為，目前出生於1967年至70年代的正省部級幹部，僅極少數擔任省委書記，因此這批「第7代」幹部可能趕不及在明年21大入政治局，但將獲得重用，並於22大（2032年）「入局」或「入常（政治局常委）」。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共5中全會。政大國關中心合聘研究員寇健文指出，要在21大進入政治局，擔任大省市的書記是基本門檻。目前1967年至1970年代出生的正省部級幹部，擔任省委書記的極少，多數集中在省長，或國務院部委首長職務。

致理科技大學國貿系教授張弘遠提到，5中全會前一批省級一把手換人，包括新任湖南省委書記王志軍、安徽省委書記李樂成、河南省委書記周祖翼等3人都是61歲，按照「七上八下」慣例，意味著5、6年之後他們的政治生命仍然都有一些可能性。

他認為，未來政治局的佈局會體現在「穩定與服從」。「新人」的可變性比較多、不確定性因素比較大，所以在政治局裡是1個象徵性的角色，並不像胡溫時期，在政治局裡嶄露頭角就可能是跨時代接班人。目前習近平有在「準備接班，但是沒有接班人」。

張弘遠還觀察，5中全會前一連串人事佈局出現1個趨勢，有紀律檢查背景，或是在經濟層面負責市場規範、金融秩序檢核的官員出任地方省委正副書記，在省市一級幹部裡看見紀檢力量的增強，如同具有政治工作任務的中央軍委副主席進入政治局。他指出，這安排具有任務性，是以確保21大權力順利過渡。

他並認為，從習近平5中全會對黨的人事安排以及組織紀律上來看，習近平仍然強調「換屆紀律」，所以極有可能在21大會更清楚看到未來的政治明星。

政大國關中心副研究員曾偉峯認為，這次5中全會標誌著習近平「制度性的長期執政」，且透過全會通過「決定」確立習近平黨建思想後，未來所有選拔出來的幹部，都是符合習近平黨建思想訓練出來的人事，意味著習近平同時啟動1場「沒有接班人的接班」。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五5中全會，致理科技大學國貿系教授張弘遠...
政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五5中全會，致理科技大學國貿系教授張弘遠出席與談。記者陳宥菘／攝影

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共5五中全會，由政大國關中心合聘研究員寇健...
政大國關中心30日上午召開座談會解析中共5五中全會，由政大國關中心合聘研究員寇健文主持。記者陳宥菘／攝影

精華 FAQ

  • 因為要進入政治局，擔任大省市省委書記幾乎是基本門檻，但1967年至70年代出生的正省部級幹部，多數只在省長或部委首長位置，真正能當省委書記者很少。

  • 文章指出，紀檢背景或負責市場規範、金融秩序的官員，開始更多出任地方正副書記，顯示省市層級紀律力量增強；這種安排帶有任務性，重點在確保21大權力平順過渡。

  • 受訪者認為，5中全會象徵習近平進入制度性長期執政，透過黨建思想確立後，未來被選拔的幹部都屬於同一套訓練體系，形成『沒有接班人的接班』格局。

習近平 中共

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