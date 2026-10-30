長鑫Q3營收年增613%但彭博稱記憶體漲價降溫

長鑫科技30日公布第3季財報，營收人民幣1,187億元，年增613%；淨利潤人民幣544億元，轉虧為盈。路透

AI摘要 文章摘要整理： 長鑫科技第3季財報大增，受AI帶動的DRAM供需緊張推升營收與獲利，但外媒警告傳統記憶體漲價動能可能趨緩。

中國DRAM記憶體龍頭長鑫科技30日公布第3季財報，受惠人工智慧（AI）帶動供應吃緊，營收人民幣1,187億元，年增613%；淨利潤人民幣544億元，轉虧為盈。

不過外媒認為，第3季營收季增幅放緩、獲利與前季大致持平，顯示傳統記憶體漲價動能可能降溫。

長鑫今年前三季累計營收已達人民幣2,690億元，年增738%，淨利潤人民幣1,320億元，完成了從去年同期巨虧到今年盈利千億的驚天逆轉。

彭博報導，這場業績爆發的核心驅動力，來自全球AI算力軍備競賽引爆的DRAM需求狂潮。全球主要廠商產能重新調配加上供給結構性短缺，推動DRAM產品價格與銷量雙雙大幅上漲，長鑫科技得以量價齊升。

第3季毛利率高達89.53%，較上季度再提升1.94個百分點，此盈利能力已比肩乃至超越全球記憶體巨頭的歷史最佳水準。

長鑫科技積極擴產，全球市占率由一年前的4%升至第2季底的10%，成為中國推動半導體自主的重要業者。

然而，價格大漲也壓抑需求，迫使部分手機品牌削減低階機種產量。晨星分析師Jing Jie Yu指出，消費電子占全球記憶體需求約30%至40%，客戶抗拒漲價，可能使未來幾季獲利陷入停滯。研調機構集邦科技也預期，2026年下半年傳統記憶體價格漲幅將趨緩。

長鑫正將獲利投入擴產與技術升級，透過第五代生產平台改善成本效益，並於10月揭露4F²記憶體單元架構，同時布局高階HBM，研究在美國設備限制下推進製造技術。

不過，Counterpoint Research分析師MS Hwang認為，長鑫長期雖可能威脅既有龍頭，目前仍不足以根本改變市場競爭格局。

與此同時，長鑫科技還宣布擬以人民幣10億至20億元回購股份，回購價格上限每股人民幣72.6元，回購股份將用於股權激勵及註銷減資，彰顯管理層對公司長期價值的高度信心。