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中共五中全會閉幕 增選張升民為政治局委員

記者賴錦宏/即時報導
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中共五中全會閉幕，增選中央軍委會副主席張升民為中央政治局委員。(圖/百度百科)
中共五中全會閉幕，增選中央軍委會副主席張升民為中央政治局委員。(圖/百度百科)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會在北京閉幕，增選張升民為政治局委員，並確認多名高層違紀違法處分；會議同時通過全面從嚴治黨決定，並敲定二十一大召開時間。

中共五中全會閉幕，增選中共中央軍委會副主席張升民為中央政治局委員。同時，確認中央政治局之前作出的給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、易會滿等人開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。

據新華社報導，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。出席的有，中央委員162人、候補中央委員117人。中央紀律檢查委員會委員和有關方面負責同志列席會議。二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。全會由中央政治局主持。總書記習近平發表重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。習近平還就《決定》向全會作了說明。

全會增選張升民為中央政治局委員。

全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員盧東亮、包鋼、邢善萍、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱國賢、劉珺、劉捷、劉強為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於馬興瑞、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、李雲澤、費東斌、吳勝華、余劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於張又俠、劉振立、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、方永祥嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、費東斌、吳勝華、余劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛、方永祥開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。

全會決定，中國共產黨第二十一次全國代表大會於2027年下半年在北京召開。

精華 FAQ

  • 全會增選中共中央軍委會副主席張升民為中央政治局委員，成為此次會議最受關注的人事調整，也顯示高層權力架構出現新的補位與調整。

  • 會議確認先前處分，包括對馬興瑞、張又俠、劉振立等多人開除黨籍，並給予李雲澤撤銷黨內職務處分，涉及黨政軍多個系統高層。

  • 全會審議通過全面從嚴治黨相關決定，並宣布中共二十一次全國代表大會將於2027年下半年在北京召開，為後續黨內政治安排定調。

中共 張又俠 習近平

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