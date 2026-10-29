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華為AI「天才少年」楊玉雯 獲聘南京大學助理教授、博導

記者賴錦宏／即時報導
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曾加入華為「天才少年」計劃的30歲楊玉雯已正式加入南京大學智慧網絡與通信研究院，...
曾加入華為「天才少年」計劃的30歲楊玉雯已正式加入南京大學智慧網絡與通信研究院，擔任助理教授、特聘研究員、博士生導師。(圖／取自澎湃新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

30歲的華為「天才少年」楊玉雯正式加入南京大學智慧網絡與通信研究院，擔任助理教授、特聘研究員與博士生導師，並招收相關方向碩博生。

據《澎湃新聞》報導，近日，南京大學智慧網絡與通信研究院官網顯示，曾加入華為「天才少年」計劃的30歲楊玉雯，已正式加入南大該研究院擔任助理教授、特聘研究員、博士生導師。

楊玉雯2018年於西安電子科技大學取得學士學位，2023年於北京清華大學取得工學博士學位，2023年通過華為「天才少年」計畫加入無線網路研究部，2026年加入南京大學智慧軟體與工程學院—智慧網絡與通信研究院，主要研究方向為Network for AI、AI for Network，關注面向智慧終端的網路優化、多AI代理人通信與感知優化。

在學術成果方面，累計發表高水平學術論文13篇。其中SCI期刊論文10篇（含9篇第1作者，其中3篇谷歌引用均超200次），高水平會議論文3篇，Google Scholar引用次數1200+。專利已授權21+項，審查中40+項。

「南蘇智慧實驗室」微信公眾號還介紹，目前，楊玉雯面向相關研究方向招收碩士生和博士生。歡迎對人工智慧、無線通信、未來網路、Network for AI、AI for Network、多AI代理人通信與感知優化等方向感興趣的同學。

近年，南京大學蘇州校區積極引進業界頂尖研發人才，蘇州校區現已全職引進徐科、任宇翔、楊玉雯3位「華為天才少年」、劉佳恆、傅朝友2位「阿里星」頂尖人才計畫入選者。

據公開資料，南京大學智慧網絡與通訊研究院成立於2025年7月，是南京大學在蘇州發展新工科的重要組成部分。由歐洲科學院院士（MAE）、IEEE Fellow楊鯡教授領銜組建，重點研究推進網路和通訊智慧演進和革新的新技術，包括通訊理論、演算法、網路科學、最佳化理論、機器學習以及邊緣智慧等，尤其是探索如何利用新一代人工智慧技術賦能未來通訊網路系統（如6G），從通訊系統協定棧的各個層實現內生智能，達到通訊網路自演進功能和永續發展，使其真正賦能千行百業，助力海洋經濟、低空經濟等新的經濟形式，成為國民經濟發展支柱。

精華 FAQ

  • 她已正式加入南京大學智慧網絡與通信研究院，擔任助理教授、特聘研究員及博士生導師，並在蘇州校區相關研究平台展開教學與科研工作。

  • 楊玉雯2018年取得西安電子科技大學學士學位，2023年取得清華大學工學博士學位，同年通過華為「天才少年」計畫加入無線網路研究部。

  • 她的研究聚焦Network for AI、AI for Network，以及面向智慧終端的網路優化和多AI代理人通信與感知優化，已發表13篇論文、累計引用1200+次。

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