還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因稱毛澤東為「獨裁者」等涉華言論遭中方抵制後道歉，中國外交部表示重視其道歉，但未明言是否解除抵制。

法國球星姆巴佩 受訪時表示「最愛毛澤東換臉迷因照」，並稱毛為「獨裁者」等言論，在中國引發強烈反彈後道歉，先前批評姆巴佩「傷害中國人民感情」的中國外交部發言人郭嘉昆28日回應，「我們重視當事人作出的道歉。」

郭嘉昆28日主持例行記者會。法新社提問，姆巴佩已經作出道歉，此前他因為涉華言論受到中方抵制，在道歉中說他傷害了中國人民的感情，請問中方對他的道歉有何回應？是否認為皇馬也會發布道歉？郭嘉昆回應，「我們重視當事人作出的道歉。」

路透隨後追問，目前姆巴佩已經道歉，中方是否會緩解對他的抵制？如果不行，認為對方還需要做哪些？郭嘉昆對此僅重申，「我剛才已經回答了這個問題，我們重視當事人作出的道歉。」

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西甲聯盟主席特巴斯28日在社媒X發布他與陸駐西班牙大使姚敬見面時的握手照，並配文稱，他與姚敬會面討論了姆巴佩的言論引發的風波，並尋求解決方案，希望個別事件不會損害雙方合作成果。

姆巴佩因「辱華」言論後，多家企業宣布終止與他的合作。郭嘉昆27日稱，「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」，姆巴佩27日則以簡中、英、法3種語文發表道歉聲明，稱自己的言論欠妥，並強調這絕非他的本意。