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澳洲向中返還2件流失文物 為北宋皇陵文、武官像頭部

記者潘維庭／即時報導
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當地時間28日下午，中國國家文物局在澳洲首都堪培拉接收澳洲國立美術館向中方返還的...
當地時間28日下午，中國國家文物局在澳洲首都堪培拉接收澳洲國立美術館向中方返還的2件中國流失文物。2件文物為北宋皇陵永裕陵武官像頭部（左）和永昌陵文官像頭部，均來自河南省鞏義市。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

中國國家文物局在澳洲接收2件北宋皇陵石像生頭部，分別來自永昌陵與永裕陵，顯示中澳在流失文物追索返還上持續合作。

當地時間28日下午，中國國家文物局在澳洲國立美術館接收澳洲向中國返還的2件流失文物，分別為北宋皇陵永昌陵文官像頭部和永裕陵武官像頭部。

央視新聞稱，永昌陵、永裕陵坐落河南鞏義，留存中國規模最大、保存相對完整的北宋皇陵石刻群，有人像、瑞獸等造型豐富、雕刻精湛的石像生（貴族、高官顯要陵墓的石雕），本次回歸的文官、武官像頭部，屬於宋代石刻藝術的代表性遺存。

新華社報導，據澳洲國立美術館（National Gallery of Australia, NGA）先前公布的館藏紀錄，2件文物材質為石灰岩。武、文官像頭部分別高68公分、70公分；重分別為132公斤、223公斤。這也是中國和澳洲在流失文物追索返還領域的再度合作，先前2023年10月，澳洲也曾向中返還4件文物藝術品、1件古生物化石。

中駐澳洲使館先前介紹，2023年10月25日，經中國國家文物局授權，中駐澳洲使館舉辦「中國文物返還移交儀式」，接收澳洲返還共4件流失文物藝術品、1件古生物化石。當時澳洲政府返還了北朝至唐彩繪陶製人物騎馬俑、隋晚期至唐銅鎏金佛立像，和晚侏儸世至早白堊世潛龍化石；明清或近現代犧尊和清代髮簪。分別由澳洲國立美術館和澳洲友人約翰·麥克唐納（John MacDonald）捐贈。

中國官方表示，1949年以來，透過執法合作、司法訴訟、協商捐贈、搶救徵集等方式，成功促成逾300批次、15萬件流失海外中國文物的回歸。

今年9月16、18日，中國國家文物局在美國華盛頓、紐約分別接收美國國土安全調查局、紐約曼哈頓區檢察官辦公室向中方返還的2批次、共計64件（套）文物藝術品和古生物化石，包括天龍山第17窟西壁北側菩薩身軀，以及造像、陶俑和恐龍骨架化石、魚類化石、恐龍蛋化石等，均在美方執法部門工作中查獲。

另外，今年當地時間9月23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。

精華 FAQ

  • 這次返還的是北宋皇陵永昌陵文官像頭部，以及永裕陵武官像頭部。兩件文物均為石灰岩材質，屬於北宋皇陵石刻群的重要遺存。

  • 永昌陵與永裕陵位於河南鞏義，保存著中國規模最大、較完整的北宋皇陵石刻群。此次返還的文官、武官像頭部，屬宋代石刻藝術的代表性遺存。

  • 報導指出，這是中澳在流失文物追索返還領域的再度合作。2023年10月，澳洲也曾返還4件文物藝術品與1件古生物化石，顯示雙方已建立持續合作機制。

河南 澳洲

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