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姆巴佩風波 皇馬致歉：盼續加強與中國及人民間友誼感情

記者林宸誼／即時報導
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陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱...
陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，希望繼續加強與中國及其人民之間的友誼和感情。路透

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩涉華言論在中國引發強烈反彈後，皇馬28日與其共同致歉，強調尊重中國並盼加強與中國人民的友誼。

陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，希望繼續加強與中國及其人民之間的友誼和感情。

皇馬28日在X上發布聲明，稱謹就本俱樂部球員姆巴佩近期的言論可能給中國人民帶來的不適，表示歉意。

聲明說，「本俱樂部始終高度尊重中國及其歷史、文化和人民，也十分珍視數以百萬計熱愛和支援皇家馬德里的中國球迷」。

皇馬表示，俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，重申對尊重、共存和文化理解價值觀的承諾，並希望能繼續加強與中國及其人民之間的友誼和感情。

姆巴佩日前在接受法國媒體訪問時發表涉華言論，在中國引發強烈反彈，多家企業宣布終止與他的合作。央視停止轉播西甲聯賽，下架姆巴佩代言的廣告。

姆巴佩本人和西甲聯盟、西甲聯盟主席均已道歉，輿論認為皇馬作為俱樂部也難辭其咎，應該公開道歉。

中國中央廣電總台體育青少中心發言人28日表示， 姆巴佩本人是皇馬球員，皇馬俱樂部難辭其咎，並指「在皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談」。

針對姆巴佩本人的致歉，中國外交部發言人郭嘉昆28日表示，「我們重視當事人作出的道歉」。

精華 FAQ

  • 因為姆巴佩先前接受法國媒體訪問時發表涉華言論，引發中國輿論強烈反彈。皇馬認為球員言論可能讓中國人民感到不適，因此選擇與其共同公開道歉。

  • 皇馬表示始終高度尊重中國及其歷史、文化和人民，也珍視數以百萬計支持球隊的中國球迷，並重申對尊重、共存和文化理解價值觀的承諾。

  • 事件後，多家企業宣布終止與姆巴佩合作，央視停止轉播西甲並下架其代言廣告。中國外交部表示重視當事人道歉，但體育青少中心認為皇馬道歉仍不到位。

姆巴佩

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