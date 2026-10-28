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中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲

記者張鈺琪／即時報導
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前中國副總理劉延東28日逝世。（本報系資料照片）
前中國副總理劉延東28日逝世。（本報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

中國前國務院副總理劉延東因病在北京逝世，享壽81歲；她曾歷任統戰部長、政協副主席、國務委員及副總理，長期投入統戰與民生相關工作。

中國前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東今（28）日下午2時53分因病在北京逝世，享年81歲。她曾擔任中共中央統戰部部長、全國政協副主席、國務委員及國務院副總理，長期參與統戰、教育科技、醫療衛生及婦女兒童等領域工作。

新華社28日晚間報導，劉延東因病於今日下午2時53分在北京逝世，享年81歲。報導稱，劉延東是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，也是中共統一戰線工作，以及中國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的「傑出領導人」。

據新華社過往公布的履歷，劉延東1945年11月出生，江蘇南通人，1964年7月加入中國共產黨，1970年3月參加工作。她曾就讀清華大學工程化學系，後取得吉林大學法學博士學位。

劉延東曾於1982年至1991年擔任共青團中央書記處書記、常務書記，1991年起進入中共中央統戰部工作，2002年至2007年擔任中央統戰部部長，並於2003年至2008年擔任第10屆全國政協副主席。

此外，劉延東曾擔任中共第17屆、第18屆中央政治局委員，2008年至2013年擔任國務委員，2013年至2018年擔任國務院副總理。她也曾擔任2008年北京奧運會組委會副主席、黨組副書記。

精華 FAQ

  • 新華社報導，劉延東於28日下午2時53分因病在北京逝世，享年81歲。官方並以高度評價形容她是中國共產黨的優秀黨員與重要領導人。

  • 她曾任中共中央統戰部部長、第10屆全國政協副主席、國務委員，以及2013年至2018年的國務院副總理，並曾是中共第17屆與第18屆中央政治局委員。

  • 劉延東長期參與統戰工作，並主管教育科技、醫療衛生、婦女兒童等領域，也曾擔任北京奧運會組委會副主席，反映其職務橫跨政治與民生事務。

共產黨 國務院 中共

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