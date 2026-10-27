中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

AI摘要 文章摘要整理： 周群飛憑藉藍思科技登上2026胡潤百富榜中國女首富，以1270億元身家見證白手起家傳奇，並帶動公司從手機玻璃供應商擴展到多元硬科技產業。

根據最新發布的「2026胡潤百富榜」，藍思科技創始人周群飛以1270億元人民幣的個人身家，正式登上「中國女首富」寶座。若計入其與丈夫鄭俊龍的共同財富，夫婦合計財富已高達1280億元，在胡潤百富總榜單中名列第33位，同時也持續穩居湖南首富的地位。這不僅是周群飛商業生涯的關鍵里程碑，也再次印證中國硬科技與高端製造業在全球產業鏈中的舉足輕重。

周群飛的登頂故事，是一部標準的白手起家奮鬥史。1970年出生於湖南湘鄉貧困山村的她，童年遭遇坎坷，五歲喪母、父親失明，家境極為窘迫。15歲那年，周群飛不得不輟學前往深圳，在一家手表玻璃加工廠擔任流水線工人。

工作之餘，周群飛利用夜校自學技術研發、企業管理與會計知識，一步步掌握玻璃加工的全套核心工藝。23歲時，她憑藉多年積攢下來的2萬港幣存款開始創業，在出租屋內成立了玻璃加工小作坊。

真正的轉折點出現在消費電子崛起的大潮。2003年，周群飛創立藍思科技，專注於手機防護玻璃的研發與製造。2004年，她憑藉出色的工藝與品質控管，成功拿下摩托羅拉V3手機防護玻璃的獨家訂單，打響市場知名度。隨後，藍思科技進一步攻入蘋果供應鏈 ，為iPhone系列提供高品質玻璃面板，自此確立了周群飛「全球玻璃女王」的產業地位。

時至今日，藍思科技的業務已遠超越早期的手機螢幕玻璃。隨著科技演進，公司產品線廣泛拓展至新能源汽車、人形機器人、AI伺服器以及各類智慧終端機設備，成為蘋果、華為、特斯拉與輝達（Nvidia）等全球頂尖科技巨頭不可或缺的核心供應商。

今年的榜單資料顯示，上榜的女企業家中白手起家者占比已突破七成。周群飛在過去被視為男性主導的硬核科技與精密製造領域脫穎而出，展現女性企業家在技術創新與供應鏈整合上的極致韌性。