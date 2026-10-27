我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE放人了 移民走出拘留中心卻傻眼「回不了家」

中國新晉女首富周群飛是誰？白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新聞組╱北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

AI摘要

文章摘要整理：

周群飛憑藉藍思科技登上2026胡潤百富榜中國女首富，以1270億元身家見證白手起家傳奇，並帶動公司從手機玻璃供應商擴展到多元硬科技產業。

根據最新發布的「2026胡潤百富榜」，藍思科技創始人周群飛以1270億元人民幣的個人身家，正式登上「中國女首富」寶座。若計入其與丈夫鄭俊龍的共同財富，夫婦合計財富已高達1280億元，在胡潤百富總榜單中名列第33位，同時也持續穩居湖南首富的地位。這不僅是周群飛商業生涯的關鍵里程碑，也再次印證中國硬科技與高端製造業在全球產業鏈中的舉足輕重。

周群飛的登頂故事，是一部標準的白手起家奮鬥史。1970年出生於湖南湘鄉貧困山村的她，童年遭遇坎坷，五歲喪母、父親失明，家境極為窘迫。15歲那年，周群飛不得不輟學前往深圳，在一家手表玻璃加工廠擔任流水線工人。

工作之餘，周群飛利用夜校自學技術研發、企業管理與會計知識，一步步掌握玻璃加工的全套核心工藝。23歲時，她憑藉多年積攢下來的2萬港幣存款開始創業，在出租屋內成立了玻璃加工小作坊。

真正的轉折點出現在消費電子崛起的大潮。2003年，周群飛創立藍思科技，專注於手機防護玻璃的研發與製造。2004年，她憑藉出色的工藝與品質控管，成功拿下摩托羅拉V3手機防護玻璃的獨家訂單，打響市場知名度。隨後，藍思科技進一步攻入蘋果供應鏈，為iPhone系列提供高品質玻璃面板，自此確立了周群飛「全球玻璃女王」的產業地位。

時至今日，藍思科技的業務已遠超越早期的手機螢幕玻璃。隨著科技演進，公司產品線廣泛拓展至新能源汽車、人形機器人、AI伺服器以及各類智慧終端機設備，成為蘋果、華為、特斯拉與輝達（Nvidia）等全球頂尖科技巨頭不可或缺的核心供應商。

今年的榜單資料顯示，上榜的女企業家中白手起家者占比已突破七成。周群飛在過去被視為男性主導的硬核科技與精密製造領域脫穎而出，展現女性企業家在技術創新與供應鏈整合上的極致韌性。

精華 FAQ

  • 根據2026胡潤百富榜，周群飛以1270億元人民幣個人身家成為中國女首富；若計入與丈夫鄭俊龍的共同財富，夫婦合計1280億元，總榜名列第33位。

  • 她1970年出生於湖南貧困山村，15歲赴深圳當手表玻璃廠工人，靠夜校自學技術、管理與會計，23歲以2萬港幣積蓄創業，逐步建立自己的玻璃加工事業。

  • 藍思科技早期以手機防護玻璃見長，後來成功切入蘋果、華為、特斯拉與輝達等供應鏈，並拓展至新能源汽車、人形機器人與AI伺服器等高端製造領域。

供應鏈

上一則

姆巴佩道歉仍不領情 中國官媒：吃飯砸鍋言行 不會被接受

延伸閱讀

為IPO鋪路 DeepSeek融資1000億人民幣創紀錄

為IPO鋪路 DeepSeek融資1000億人民幣創紀錄
蓋總部要7000億？廣州公司備案項目驚見鉅額投資惹議

蓋總部要7000億？廣州公司備案項目驚見鉅額投資惹議
偏癱患者可彈奏樂曲 中國「腦機介面」可望加速應用

偏癱患者可彈奏樂曲 中國「腦機介面」可望加速應用
記憶體永不嫌多⋯黃仁勳點出中國1優勢 對合作持開放態度

記憶體永不嫌多⋯黃仁勳點出中國1優勢 對合作持開放態度

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。中新社

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

2026-10-21 09:22

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊