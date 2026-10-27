蔡天鳳碎屍案／警員破門蒐證 發現雪櫃藏人腳殘肢

香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳碎屍案續審，證物警員供稱破門入屋後，在單位內發現砧板、肉碎、人體組織及雪櫃內兩隻人腳殘肢，遂封鎖現場調查。

香港 名媛蔡天鳳 碎屍案27日下午續審，現場證物警員陳偉雄作供。他表示，當時破門入屋後，在大睡房的透明膠箱內見到砧板及肉碎，其後在雪櫃下層兩個黑色垃圾袋內各發現一隻人腳殘肢，遂要求封鎖現場。

陳偉雄憶述，2023年2月24日下午4時許接獲上級指示，指接載過蔡天鳳的私家車AA3383曾在大埔龍尾村出現，相信單位曾藏匿死者，遂與隊伍趕往。他抵達時見門前停泊一輛私家車，正門大閘以雙重鎖頭鎖上，警方需用剪鉗及破門工具進入。入屋後見客廳放有餐桌、沙發及雪櫃，窗戶被封，窗簾拉上。

單位內有兩間睡房，地下及牆身均鋪上藍色覆蓋物。大房房門被鎖，破門進入後見房內有一個藍色帳篷，帳篷遮蓋着透明膠箱。他供稱，“隱約見到有個啡色砧板，砧板上面同膠箱裡面有肉碎”。房內兩張圓凳上放有面罩、清潔用具及電鋸，電鋸及刀鋒亦沾有肉碎。

陳偉雄步入浴室時，見牆邊掛着兩件深藍色雨衣，旁邊有一個黑色面罩；淋浴間內有一個灰色長方形桶，桶內有一小塊人體組織浮在水面。

他其後打開沙發後的雪櫃，在雪櫃下層發現兩袋黑色垃圾袋，每袋分別放有一隻人體腳部殘肢。他立即通知上級，認為有充分理由相信該單位為謀殺案現場，要求封鎖現場，並通知法醫、政府化驗所及鑑證科人員到場檢驗。