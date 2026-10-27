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巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

中央社台北27日電
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張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地重金打造的人造古鎮因同質化嚴重、缺乏特色而人潮稀少，累計投入逾500億元後，許多景區仍陷入虧損甚至空城困境。

中國多地重金打造的人造古鎮如今出現客流冷清、商店關停的境況，經營遇困境。有數據顯示，過去8年中國人造古鎮累計投入逾人民幣500億元（約76億美元）。

中國社群媒體近日流傳許多有關人造古鎮的影片，其中點出這些花費巨資打造的人造古鎮遊客稀少、冷冷清清，商店也多半門可羅雀。

百度熱搜的消息顯示，過去8年，中國人造古鎮累計投入超過500億元。有部落客稱，不少古鎮的保安比遊客還多，「500億砸出一片空城，真相扎心」。

據表示，中國各地已開發或正在開發的古城、古鎮及仿古景區超過2800座，至今存活下來的不足300座，其中烏鎮、古北水鎮等經營較好、形成成熟商業區的約占5%至10%；勉強維持平衡或出現輕微虧損的約40%至45%；嚴重虧損、甚至是空城、破產重組的約45%至50%。

河南廣播電視台主辦的大象新聞引述業內人士說，早期許多人造古鎮並非為了藉由旅遊而盈利，而是為了「文旅勾地」，也就是透過開發文旅古鎮為企業包裝，再向地方政府爭取土地方面優惠政策以及相應的支持政策。

業內人士進一步表示，古鎮本身就是一個展示區，而真正能帶來收益的是圍繞古鎮而建設的各種住宅區、商業街等設施。透過古鎮的概念來提升周圍土地價值並將房產出售以獲得資金回籠，是許多開發案快速實現資金周轉的方式。

人造古鎮受詬病的地方不少，許多中國網友在網上評論稱，人造古鎮建築雷同、招商相似，缺乏獨特性，遊客「看一座等於看百座」，而且缺少當地特色及在地生活氣息，難以吸引遊客。

以張家界大庸古城為例，建設花費了24億元，面積相當於22個標準足球場，風格融合了明清建築元素與土家族特色。當初號稱要打造具有中國示範意義的文化旅遊新標竿，但自2021年6月試營運以來持續虧損，2021年至2024年累計虧損10.8億元，唯一有盈利的是停車場。

精華 FAQ

  • 多地人造古鎮出現遊客稀少、店鋪關閉、商業氣氛薄弱等問題，部分景區甚至保安比遊客還多，顯示這類項目普遍難以持續吸客與獲利。

  • 資料顯示，過去8年中國人造古鎮累計投入超過500億元，但已開發或在建的2800多座中，至今存活不足300座，整體淘汰率相當高。

  • 張家界大庸古城耗資24億元，自2021年試營運以來持續虧損，2021年至2024年累計虧損10.8億元，唯一有盈利的竟是停車場，成為失敗代表。

河南 社群媒體 百度

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