不領情？姆巴佩三語道歉 中國官媒：聽其言更觀其行

法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」，慘遭中國企業、媒體全面封殺。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因提及毛澤東惡搞圖遭中國輿論撻伐，代言品牌與央視相繼採取反制；他雖三語公開道歉，但中國官媒仍要求以實際行動證明誠意。

西甲皇馬球星姆巴佩 近日深陷言論「辱華」風波，遭中國網友、媒體與企業抵制。姆巴佩27日以法、中、英三語發表聲明公開道歉，承認相關言論傷害中國及世界各地華人社區人士。不過，中國中央廣播電視總台相關人士對此表示，「聽其言更觀其行」，希望姆巴佩切實痛改前非。

據央視新聞，針對姆巴佩的公開道歉，中國中央廣播電視總台相關人士27日表示，已經注意到相關訊息，「我們聽其言更觀其行」，希望西甲、皇馬和姆巴佩本人切實從中吸取教訓，真誠道歉、痛改前非。報導並透露，西甲聯盟主席特巴斯（Javier Tebas Medrano）此前已致函總台，就姆巴佩的相關言論公開道歉。

姆巴佩這起風波源於26日一段訪問，當時他談及以自己為主角的網路迷因（meme）表示，自己最喜歡一張將其肖像合成到中國已故領導人毛澤東形象上的惡搞圖片，並稱與朋友私下連線玩遊戲時也經常使用。相關言論曝光後，隨即在中國網路引發爭議，部分網友批評其言論「辱華」。

隨後，以姆巴佩為代言人的東鵬飲料和蒙牛乳業隨後宣布終止全部合作，並表示「堅決抵制、零容忍任何傷害中國人民感情的言行」。此外，妙可藍多、小紅書過去也曾與姆巴佩建立代言或合作關係，事件發生後，相關品牌已下架或刪除涉及姆巴佩的宣傳內容。

至於媒體方面，中央廣播電視總台26日針對姆巴佩涉及中國的相關言論採取反制措施，暫停西甲賽事，以及涉及姆巴佩的比賽和其代言廣告的播出。該台負責人並致函特巴斯，要求皇馬及姆巴佩本人立即公開誠懇道歉、消除「不良影響」，並向總台遞交書面道歉信。相關商業損失來看，有中國媒體粗估，若失去中國市場的長期商業機會，姆巴佩潛在損失或達上億美元。

面對風波愈燒愈大，姆巴佩27日在X（前身為Twitter）等社群平台上發表法文、簡中、英文三語的道歉聲明，表示「在近期的一次採訪中，我對一張以我為主角的圖片作出了回應。我的言論欠妥，如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區的許多人。我向所有被我的言論所傷害的人道歉。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，我真心感到抱歉」。