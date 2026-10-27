新疆議題引爆中國與土耳其網友大論戰

近期中土兩國網友因新疆議題引發論戰，圖為早前在伊斯坦堡一場針對中國的抗議活動中一名帶著面具的維吾爾族男孩。路透

AI摘要 文章摘要整理： 土耳其網友談新疆維吾爾女子身分的貼文引爆中土網路論戰，爭議擴大到歷史、領土與教育敘事，也可能衝擊兩國民間交流。

一名土耳其 網民有關新疆維吾爾 族女子身分認同的貼文，近日引發中國與土耳其網民的網路交鋒，爭論從身分認同延伸至歷史和領土歸屬。本月早些時候，這名土耳其網友發帖講述自己與一名新疆維吾爾族女子的相遇經歷，稱這名女子看起來不像中國人，但當被問及是否認為自己是突厥人時，她回答：「不，我是中國人。」土耳其網友則呼籲她「回歸自己的根」。

截至上周五下午，這則貼文的瀏覽量已超過200萬次。該帳號隨後疑似被刪除，但相關爭論持續發酵。雙方從新疆議題，還衍伸到社會制度、生活議題，甚至公開謾罵。

據香港《南華早報》報導，新疆居住著近1,200萬使用突厥語的居民，其中多數信奉伊斯蘭教。據估計，另有數萬名維吾爾人居住在土耳其，使當地成為中亞以外最大的維吾爾人聚居地。

隨著安卡拉尋求擴大對維吾爾人等突厥語族群的影響力，新疆也成為中土關係中最敏感的議題之一。土耳其新版教科書的相關表述進一步激化了爭論。教科書將「中亞」改稱「突厥斯坦」，所指範圍涵蓋中國新疆、甘肅和青海的部分地區。

微信公眾號「小圓規」隨後接連發表三篇文章反駁。其中一篇題為《突厥斯坦？純屬幻想！》的文章稱，新疆、甘肅、青海等西北地區自古以來就是中國領土不可分割的組成部分，新疆各民族是中華民族大家庭的重要成員，與虛構的「突厥斯坦」沒有任何歷史淵源。

文章認為，不應將語言上的聯繫等同於領土歸屬和歷史傳承，並稱「突厥斯坦」從未是統一國家或主權實體，而是對突厥遊牧部落居住地區的泛稱。文章甚至批評，修改教科書是安卡拉試圖改寫歐亞歷史、輸出泛突厥主義野心的一部分。

文章說：「土耳其新版教材將中國西北領土強行劃入虛假突厥斯坦版圖，是對中國歷史主權的粗暴歪曲，是對亞歐文明交融史的刻意割裂，本質是借教育輸出地緣野心、製造區域對立。」

近年來，中土關係有所改善。飽受高通膨困擾的土耳其一直尋求加強與中國的經貿和投資聯繫，北京也多次呼籲雙方鞏固政治互信，在彼此核心利益問題上相互支持。

北京消息人士稱，相關論戰已持續一周有餘，有可能影響雙方民間交流。本來今年土耳其已給予中國民眾免簽入境的便利，增加不少民眾想去土國旅遊的想法，但這次論戰，加上土國通膨嚴重，有可能消減這種加大交流的需求。