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下月深圳APEC峰會 各國政要將見證中國神舟24升空？

記者賴錦宏／即時報導
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港媒關注，神舟24號是否會在下月深圳APEC峰會期間升空。圖為2026年5月24...
港媒關注，神舟24號是否會在下月深圳APEC峰會期間升空。圖為2026年5月24日，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

文章推測神舟24號可能在11月中旬至下旬發射，並與深圳APEC峰會重疊，讓多國政要有機會在中國境內見證載人航天任務。

首位香港太空人黎家盈在內的神舟23號乘組，尚有1個月就完成半年太空任務。中國航天迷開始競猜神舟24號何時升空接班，皆因屆時將有首位外籍（巴基斯坦籍）太空人進駐中國太空站。目前，外界普遍預計神24將於11月底升空，但也有坊間推測可能是11月中旬，原因也與黎家盈有關。

港媒報導，若要推測神24的升空時間，首先就要預測神23何時返回，因為兩個乘組將會「換班」。而翻查過往紀錄，劉洋、王亞平、王浩澤等女太空人執行半年駐留任務時，在軌時間均為183天。作為中國第4名女太空人的黎家盈，如果也是採用這個在軌周期標準，那麼從她今年5月24日深夜升空，25日凌晨進駐天宮起計183天，就會得出11月23日是黎家盈及神舟23號的返程日子。

按照天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班兩組人員會在太空站共同工作生活約5至7日，等完成全部交接過渡後，才安排舊乘組返回地球。如果以11月23日返程倒推，神舟24號便可能在11月16日至18日擇機發射。

若推測準確，這個發射窗口期剛巧和深圳APEC會議（11月16日至19日）重疊。屆時來深圳出席峰會的美國、俄羅斯等多個國家及地區政要，便有機會在中國國內親身見證神舟發射。當然，他們不可能遠赴酒泉觀看升空，但在中國見證此事也是峰會期間別具意義的場景。

神舟24號的重大看點是首次迎來外籍航天員進入天宮。兩名巴基斯坦航天員目前正在北京受訓待命，最終2選1「上天」。他將在太空駐留約1星期，隨後跟隨神舟23號返回地球。

文章稱：若然神舟升空真與APEC外交盛事同框，這既能展示中國載人航天實力，也向外傳達願意和各國一起探索太空、共享科研成果的開放姿態。當然具體發射時間仍待官方定案及公布，一切仍屬坊間推測與期待。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主要因神舟23號乘組若按183天在軌周期返航，返程日可能落在11月23日；依天宮先交接後撤離的流程倒推，神舟24號便可能在11月16日至18日擇機升空。

  • 文章以過往女太空人執行半年任務多為183天作參考，並以黎家盈5月24日深夜升空、25日凌晨進駐天宮起算，推得11月23日前後可能是返航時間。

  • 神舟24號最大的看點，是將首次迎來外籍航天員進入中國太空站；若發射時間落在11月16日至19日深圳APEC期間，便可能形成航天與外交盛事同框畫面。

APEC 香港 太空人

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