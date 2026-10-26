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中國家電以舊換新銷量年減約20% 數位產品增37%

記者張鈺琪／即時報導
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中國商務部26日公布，今年前9個月家電以舊換新累計超過1億台，數位及智慧產品購新...
中國商務部26日公布，今年前9個月家電以舊換新累計超過1億台，數位及智慧產品購新超過1.2億件。圖為2025年中國消費品以舊換新補貼活動的宣傳看板。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

中國前9個月家電以舊換新量較去年明顯下滑，但數位及智慧產品購新大增，反映補貼縮減後消費重心轉向手機與智慧裝置。

中國商務部今（26）日公布，今年前9個月家電以舊換新累計超過1億台，數位及智慧產品購新超過1.2億件。與去年同期官方公布的數據相比，家電以舊換新數量估計減少約20%，數位產品購新數量則增加約37%。

據中國商務部官網消息，商務部26日發布「2026年1至9月批發和零售業發展情況」，今年以來，家電以舊換新累計超過1億99萬台，數位及智慧產品購新超過1億2,060萬件。商務部去年同期公布的數據則顯示，當時家電以舊換新超過1億2,600萬台，手機等數位產品購新超過8,800萬件。依兩年公開數據估算，家電以舊換新數量減少約20%，數位產品購新數量則增加約37%。

另據新加坡《聯合早報》報導，今年是中國新一輪消費品以舊換新政策實施的第3年。去年中國政府安排3,000億元（人民幣，下同）超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，今年資金規模縮減至2,500億元，全年資金已下達。

與去年相比，今年家電補貼品項從12類縮減至6類，一級能效產品的補貼比例從20%降至15%，每件補貼上限降低500元。數位產品補貼則增加智慧眼鏡，補貼額度維持不變。

至於整體批發和零售業表現，中國商務部指出，根據國家統計局數據，今年前9個月批發和零售業增加值達11.1兆元，年增4.4%，增速較上半年提高0.7個百分點，占國內生產毛額（GDP）的10.4%。

另，今年前9個月，中國限額以上倉儲會員店、無人值守商店零售額年增均超過25%；商務部重點監測的全國78個步行街、商圈客流量及營業額分別年增5.3%及2.5%。

精華 FAQ

  • 商務部公布，今年前9個月家電以舊換新累計超過1億99萬台，數位及智慧產品購新超過1億2,060萬件。與去年同期相比，家電數量下降，數位產品則持續擴大。

  • 主要因補貼政策縮減，去年資金規模為3,000億元，今年降至2,500億元，且家電補貼品項由12類減為6類，一級能效補貼比例與上限也同步下調。

  • 根據商務部與國家統計局數據，今年前9個月批發和零售業增加值達11.1兆元，年增4.4%，占GDP的10.4%。倉儲會員店、無人商店與步行街商圈也維持成長。

商務部 零售業

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