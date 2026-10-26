我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

騙取U簽證 數千人付費演搶劫 主謀落網判刑

賺外快機會來了 亞馬遜年底前將招募逾30萬員工

五中全會登場 北京地鐵站安檢升級至月底

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京市地鐵東直門站在下班時間出現排隊等待安檢的人潮。記者陳湘瑾／攝影
北京市地鐵東直門站在下班時間出現排隊等待安檢的人潮。記者陳湘瑾／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

中共二十屆五中全會在北京登場，當局提前數周加強維安，並自10月20日起升級地鐵安檢至月底，導致通勤民眾大排長龍並引發抱怨。

中共二十屆五中全會今（26）日起一連4天在北京召開，北京市提前數周加強維安，除天橋、主要路口的武警及民兵人數增加，地鐵站也自20日起升級安檢措施，有民眾抱怨，光是排隊安檢就需20至30分鐘，甚至影響上班時間。

五中全會於今天於北京召開，不過北京市早在會議召開前幾周就開始加強安全檢查。除了天橋、大馬路的十字路口等處可以見到武警或民兵的人數明顯增加，地鐵站也加強各項安全檢查。

北京地鐵站的安檢入口處播放廣播，「自10月20日起，北京地鐵強化安檢措施，請您自覺將所有行李物品放入安檢機進行安檢，並主動配合人身檢查。感謝配合」。詢問地鐵工作人員，相關措施會到什麼時候，對方表示會一路到月底，「因為現在在開會」。

通常，尺寸較小的包包只需要稍微打開讓安檢人員過目即可，但是在這段期間，小包包都會被要求要上X光安檢機檢查，手持金屬探測器的檢查時間會拉長，飲料也要放上危險液體檢查儀，整體來說每個人在安檢處會花上比平常更多的時間。

有地鐵志工告訴本報記者，由於加強安檢措施，這幾天每到上下班時間，安檢處就會出現排隊人潮，也有遇到有乘客因此不滿去投訴。她透露，自己服務的地鐵站，昨天就收到幾十個人到12345（北京市民投訴服務熱線）投訴，工作人員也很辛苦。

有北京市民在社群媒體上抱怨，光是排隊到安檢門口就要花上20、30分鐘，有人因此耽誤上班時間；有乘客覺得「逢包必檢」太麻煩，連便當袋都不放過，所幸直接拿著玻璃便當盒去搭地鐵。

名為「爆點周刊」的帳號日前曾在社群平台X上發出「中共五中全會18項維穩密令」，當中引述一份文件稱，要密切關注境外分裂勢力滲透、顛覆、破壞動向，嚴控各重點國家駐華使領館、媒體、非政府組織人員赴大陸各重點地區，嚴防國內不安定分子透過快閃滋擾、電子投影放送反動標語、塗掛傳統反動標語條幅和無人機黑飛等風險。不過，相關文件真實性尚無法獨立核實。

精華 FAQ

  • 除了天橋、主要路口可見武警與民兵人數增加，北京地鐵也全面強化安檢，小包、飲料與隨身物品都需過機檢查，整體通行時間明顯拉長。

  • 地鐵站廣播顯示，強化安檢自10月20日起實施，地鐵工作人員表示會一路維持到月底，原因是五中全會正在北京召開。

  • 不少民眾反映排隊到安檢口就要20至30分鐘，已影響上班時間；也有人認為「逢包必檢」過於麻煩，導致多個站點出現大量12345投訴。

地鐵站

上一則

福田康夫逝世 中外交部哀悼：日本當政者應深思自省

下一則

杭州媽提領40萬 要幫讀大學的兒子辦婚事 女兒立馬報警

延伸閱讀

中共五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

中共五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會
遭驅逐34年重返天安門 紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

遭驅逐34年重返天安門 紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過
APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所

APEC峰會倒數 深圳啟動全市夜查 涵蓋飯店、娛樂場所
中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動21大人事布局

中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動21大人事布局

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變