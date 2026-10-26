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福田康夫逝世 中外交部哀悼：日本當政者應深思自省

記者張鈺琪／即時報導
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日本前首相福田康夫於本月22日去世。圖為2024年7月10日，福田康夫在第十屆尼...
日本前首相福田康夫於本月22日去世。圖為2024年7月10日，福田康夫在第十屆尼山世界文明論壇開幕式上致辭。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

日本前首相福田康夫逝世後，中國外交部表達哀悼並肯定其對中日關係的貢獻，同時敦促日本當政者深思自省、珍視兩國政治文件所定原則。

日本前首相福田康夫22日因心臟衰竭，在東京都內醫院逝世，享壽90歲。中國外交部發言人郭嘉昆今（26）日表示，中方對福田康夫逝世表示沉痛哀悼，他是「中國人民的老朋友」，為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。郭嘉昆並指，「日本當政者應當深思自省」。

央視報導，中國外交部26日的例行記者會由郭嘉昆主持，有記者就福田康夫逝世提問。郭嘉昆回應，「我們對福田康夫前首相逝世表示沉痛哀悼，向他的家屬致以誠摯慰問」。

郭嘉昆說，福田康夫先生是「中國人民的老朋友」，為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。他長期心繫中日友好，秉持正確歷史觀，擔任首相期間簽署了中日之間第四份政治文件，卸任後參觀了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。他還曾長期擔任博鰲亞洲論壇理事長，為促進亞洲地區交流合作發揮了重要作用。

郭嘉昆提到，福田康夫先生曾指出，中日四個政治文件規定了兩國關係應遵循的原則，「必須時刻牢記，不能走回頭路」。郭嘉昆稱，這一表態「擲地有聲」，體現了日本老一輩政治家的信義和擔當。「日本當政者應當深思自省」。

福田康夫曾於2007年9月至2008年9月擔任日本首相，任內重視改善中日關係。2008年5月，時任中國國家主席胡錦濤訪問日本，兩國發表《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》，被稱為中日之間的第四份政治文件，內容涉及推進戰略互惠關係及擴大雙方交流合作。

福田康夫2012年退出日本政壇後，仍持續參與中日交流活動，曾多次訪問中國。2024年3月，中國外交部長王毅也曾在北京會見福田康夫。

另據日本共同社報導，日本前首相石破茂26日就前首相福田康夫去世向媒體表示，「他是一位非常了不起的人。必須誠心誠意地重視與中國的關係，這是福田先生教給我的」。

圖為2024年3月29日，大陸外交部長王毅（右）在北京會見福田康夫（左）。圖／取...
圖為2024年3月29日，大陸外交部長王毅（右）在北京會見福田康夫（左）。圖／取自大陸外交部官網

精華 FAQ

  • 日本前首相福田康夫於22日因心臟衰竭，在東京都內醫院逝世，享壽90歲。中國外交部隨後對其離世表達沉痛哀悼，並向家屬致以慰問。

  • 郭嘉昆表示，福田康夫是「中國人民的老朋友」，長期心繫中日友好，並在擔任首相及卸任後持續推動雙邊交流，對改善與發展中日關係作出積極貢獻。

  • 郭嘉昆提到福田康夫曾強調，中日4個政治文件規定了兩國關係應遵循的原則，必須時刻牢記、不能走回頭路，因此他呼籲日本當政者應深思自省。

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