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日本熱播諜戰劇VIVANT 遭央視批評「抹黑中國」

日本熱播諜戰劇VIVANT 遭央視批評「抹黑中國」

中央社台北25日電
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堺雅人領銜主演的日劇「VIVANT」。（取材自官網）
堺雅人領銜主演的日劇「VIVANT」。（取材自官網）

AI摘要

文章摘要整理：

日本熱播諜戰劇VIVANT因描寫中方人員虐待日方特務，引發央視批評其抹黑中國、美化日本海外行動，並在中國社群掀起討論。

日本連續劇VIVANT第2季近日熱播，針對劇中出現中方人員對日方特務施以切指、刺穿腹部等劇情，中國官媒央視今天批評劇情顛倒黑白、刻意抹黑中國，還指這部劇美化日本海外行動。

VIVANT由日本知名演員堺雅人主演，阿部寬、二宮和也、二階堂富美、松坂桃李等人共同演出。劇情講述日本自衛隊秘密組織「別班」的諜戰故事。

然而央視新聞微信公眾號今天針對此劇集發表評論，開頭便批評「劇情極其離譜」，並指出劇中設計中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部等情節，認為「這些手段和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合」。

央視批評劇情「顛倒黑白，將這些手段嫁接到現代中國人的形象之上，刻意製造對立、煽動敵意」。

央視還批，這部劇美化日本海外行動，模糊自衛隊的職能界線，變相輸出擴張式敘事。評論指，劇中一名自衛隊情報人員坐著飛機逃離時，對中方人員說，「要是這架飛機被攻擊，就等著西方大舉出動把你們碾碎…」

此外，評論還批，日本外務省近年投入經費「用於對中輿論抹黑和歪曲歷史」，並在2027財年預算中編列AI專項經費用於「應對認知戰」，再加上VIVANT這類影視作品，「背後的歷史觀和那些參拜『戰犯神社』、篡改教科書的動作，是同一套東西」。並稱「娛樂化包裝的敵意，比赤裸裸的宣傳更危險」。

相關話題也在中國社群平台微博引起關注，今天一度衝上熱搜第一，不少網友附和央視批評。

自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，日中關係持續緊張，中國經常藉二戰及抗日戰爭歷史敘事批評日本，並指日本走向「新型軍國主義」、加速「再軍事化」等。

精華 FAQ

  • 央視指劇中安排中國情報人員對日本特務施以切指、刺穿腹部等情節，認為手段與侵華日軍酷刑高度重合，屬於刻意歪曲與抹黑中國形象。

  • 央視認為該劇不僅顛倒黑白，還美化日本海外行動，模糊自衛隊職能界線，等同輸出擴張式敘事，讓娛樂內容帶有明顯政治意圖。

  • 因相關評論登上微博熱搜第一，並與近期日中緊張局勢連結，許多網友附和央視說法，將劇集視為日本對華輿論與歷史敘事的一部分。

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