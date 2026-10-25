五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

海基會前董事長洪奇昌指出，下個月深圳APEC會議及12月美國邁阿密G20會議，台灣問題仍會是中美元首持續討論的重大議題，政府及國人務必審慎因應。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會前夕出現大規模人事缺席，洪奇昌解讀中國已進入強人治國時代，習近平續任可能性高，並認為對台政策將使台海局勢更添風險。

中共 二十屆五中全會明日登場，預估將有近四分之一的中央委員及候補中央委員缺席。海基會前董事長洪奇昌指出，中國強人治黨、治國的政治格局已經形成，預期中共總書記習近平 不僅明年二十一大，甚至2032年二十二大都還會續任，而這也讓他對未來的兩岸關係和台海安危更加憂心。

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（二十屆五中全會）將於10月26日至29日在北京召開，主要議程為中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究「持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。

2022年中共二十大選出中央委員205人、候補中央委員171人，共376人。但五中全會召開前，因反腐落馬等因素，估計將有約86人確定或可能缺席，包括中央委員58人，候補中央委員28人，將近是總數的四分之一。

作為對比，1992年至2012年江澤民、胡錦濤主政時期的20年間，全部也只有20名中央委員因故出現更替，平均一年一人，其中因腐敗違紀落馬的僅七人，包括北京前市委書記陳希同、上海前市委書記陳良宇、重慶前市委書記薄熙來，其餘13人均是任內病逝。

由此不難看出，本屆中共中央委員人事清洗烈度之巨，這也導致二十屆五中全會的缺席率將創下中國文革後之最。洪奇昌接受本報系專訪時指出，如此多的官員落馬，加上預計此次全會預計將討論並通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，中國強人治黨、治國的政治格局已經形成，習近平也將藉由五中全會為其在明年中共二十一大展開第四個任期鋪平道路。

洪奇昌預期，二十一大仍看不到習近平的接辦人，甚至連接班藍圖都看不到。因此，2032年的中共二十二大，只要健康狀況允許，不排除習近平還會續任，以實現他在2017年中共十九大提出的「2035年基本實現社會主義現代化」目標。

中國在《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》專門設立獨立章節，將‌「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」‌列為2035年遠景目標的重要組成部分，這是中共首次將對台工作正式納入2035年國家現代化的整體規劃框架中。

今年開始的「十五五」規劃（2026年至2030年）是中國基本實現社會主義現代化的關鍵階段，洪奇昌認為，習近平要推進2035年基本實現社會主義現代化，並在本世紀中葉（2050年）實現「中華民族偉大復興」，就不可能不解決台灣問題。觀察過去十年中國內部政治、兩岸關係及美中關係變化，洪奇昌坦言他對兩岸關係、台海安危日益憂心。

歐巴馬政府時期，美國尋求與中國建立兼具合作與競爭的「建設性關係」；2017年1月川普上任後，在他第一個任期則是將中國定位為「戰略競爭者」。但今年5月川普訪問北京、9月習近平回訪華府，在半年內兩次美中元首國是訪問會談中，雙方同意「建構基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係。」

洪奇昌表示，美國接受將「建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位，是美中關係的典範轉移，反映的是雙方實力的「東升西降」。2017年後，儘管面臨美國科技、貿易、金融等全方位打壓，中國整體國力依然穩步壯大。事實上，「東升西降」並不容易，關鍵還是在「西降」（指美國整體國力衰退）。而一個日益強大的中國，也是台灣必須面對的現實。

洪奇昌指出，在今年前兩次川習會中，就台灣問題中方均明確提出此為「國家核心利益問題」，並強調是「不可動搖不容挑戰的主權底線」，要求美方堅持反對台獨，並中止對台軍售。

不過白宮公布的川習會談清單未提及台灣議題，顯見美中就台灣問題雙方仍持不同意見、未達共識。洪奇昌指出，下個月中國深圳APEC會議及12月美國邁阿密G20會議，台灣問題仍會是中美元首持續討論的重大議題，這將關係著未來台海及兩岸關係發展，政府及國人務必審慎因應，不可掉以輕心。