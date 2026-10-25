中共五中全會明登場 港媒：反腐整頓牽動21大人事布局

圖為2020年十九屆五中全會精神中央宣講團首場報告會在北京舉行。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會將聚焦反腐整頓與人事調整，預料確認多名落馬幹部處分，並為2027年二十一大前的高層布局鋪路。

中共 二十屆中央委員會第五次全體會（五中全會）議將於26日至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共二十一大前的黨、政、軍高層人事調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下一階段的領導層布局中扮演更重要角色。

南華早報24日刊出《中共五中全會將如何影響全面反腐行動？》一文指，五中全會距離2027年下半年召開的二十一大約一年，預料將確認數十名遭調查幹部的紀律處分。據統計，中央委員會目前有20名正式委員及7名候補委員正接受貪腐調查，另有約35名正式委員及候補委員未出席去年全會後，在本屆任期內也未公開露面。

去年四中全會確認開除14名中央委員及候補委員的黨籍，包括何衛東、苗華，並將11名候補委員遞補為正式委員。文章指，反腐行動也延伸至解放軍 高層，中共中央軍委前副主席張又俠及中央軍委委員劉振立遭指控嚴重政治不忠及搞派系活動。

南華早報認為，五中全會也將審議有關黨內紀律、政治忠誠及反腐工作的文件。北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，中共2019年相關文件著重如何管理政府、治理社會，如今則聚焦如何治理中國。他指，黨能否成功、有效地治理自身，是中國實現長期治理的先決條件。

南華早報25日刊出另篇題為《中共新一代領導人蓄勢待發，準備接掌更高職位》的文章聚焦中共第七代幹部，指這代通常指出生於1960年代末期至1970年代的人士，目前約占中央委員會的8%。由於現任中央委員會約三分之二成員到2027年二十一大時將達法定退休年齡，第七代幹部預料將成為中央領導層中人數最多的世代。

文章稱，上海市長朱忠明、浙江省長劉捷、江蘇省長劉小濤、廣西壯族自治區政府主席韋韜及山西省長盧東亮等人，均被列為這一世代的代表人物；北京市長尹勇、湖北省委書記管志歐也被列為可能承擔更高層級職務的人選。

謝茂松表示，中共選拔新一代幹部，重視政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技或硬科學專業能力、基層經驗及艱苦環境歷練。具有艱苦環境歷練、能有效解決問題的幹部，可能更容易獲得晉升機會；新一代領導人也須能將經濟發展與安全考量結合，依照中央政策推動地方產業發展。

文章指，習近平2012年上台後，年輕幹部獲高階職位的速度較過去放緩，領導層更加重視工作表現與實務經驗。習近平提出「墩苗」概念，要求有潛力的幹部先在扶貧、災害應變及產業重組等第一線職位歷練，再尋求晉升。

文章並以北京市常務副市長夏林茂、烏魯木齊市委前書記楊發森、合肥市委前書記費高雲及前國家金融監督管理總局局長李雲澤為例，指出第七代幹部同樣面臨反腐審查。五中全會前的反腐及人事整頓，與2027年二十一大前的幹部安排相互牽動；而第七代幹部的升遷，也將影響中共未來領導梯隊的形成。