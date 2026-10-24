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金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

中央社中國丹東24日綜合外電報導
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10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

金正恩結束對中國丹東的一天突訪後返國，外界仍不清楚具體成果；分析認為，他可能藉此敦促北京加快落實習近平訪北韓時的承諾。

北韓領導人金正恩結束中國遼寧省丹東一天的訪問行程後，今天返國。中國官方媒體報導，這次突訪目的尚未明朗。學者分析，金正恩此次或許是為了「敦促中方加速履行」今年中國國家主席習近平訪問北韓期間達成的多項承諾。

新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧今天上午在抗美援朝紀念館廣場迎接，並陪同金正恩向抗美援朝紀念塔獻花籃。金正恩參觀了紀念館，並向紀念館贈送了附有親筆題詞的歷史照片。

南韓國會議員尹建永表示，據信金正恩今天在中國會晤中國國務院總理李強

新華社的新聞稿並未提及金正恩與習近平或李強的會談內容。新華社指出，王滬寧在丹東陪同金正恩，並於行程結束時在上週正式啟用的跨境大橋新鴨綠江大橋送行。

法新社報導，金正恩此次訪中的具體目標與成果仍不明朗。不過，中國是北韓最大的貿易夥伴，且是平壤在外交、經濟與政治層面的重要支柱。

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）前校長梁茂進（Yang Moo-jin）向法新社分析，金正恩可能藉此「敦促中國，要對方加快實現今年習近平訪北韓時雙方達成的承諾。」

「他（金正恩）也或許在與（美國總統）川普（Donald Trump）於中國深圳舉行可能的峰會前，希望爭取北京的積極支持與合作。」

精華 FAQ

  • 金正恩此行到中國遼寧省丹東停留1天，參觀抗美援朝紀念館，並由王滬寧陪同向紀念塔獻花籃，行程結束後經新鴨綠江大橋送行返國。

  • 新華社並未公布金正恩與習近平或李強的會談內容，也沒有說明訪問成果；報導僅強調王滬寧陪同接待，顯示外界仍難掌握此次突訪目的。

  • 學者認為，金正恩可能是要敦促中方加速履行習近平今年訪北韓時達成的多項承諾，同時也可能希望在與川普可能峰會前爭取北京支持與合作。

金正恩 北韓 李強

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