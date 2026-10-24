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雞飯攤主帥到被說「建模臉」暴紅 帶動寧波夜市營業額

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浙江寧波1位「00後」男子王治擺攤賣雞飯，被說帥到有張「建模臉」在網上暴紅。圖／...
浙江寧波1位「00後」男子王治擺攤賣雞飯，被說帥到有張「建模臉」在網上暴紅。圖／取自中新網公眾號

AI摘要

文章摘要整理：

寧波00後雞飯攤主王治因顏值爆紅成「夜市版于適」，不僅攤位從每天3、4份賣到約130份，還帶動整個夜市營業額增加3至4萬元。

陸媒報導，近日中國浙江寧波1位「00後」男子王治擺攤賣雞飯，結果因為顏值過人在陸網受關注，網友說他帥到有張「建模臉」，是「夜市版于適」，還帶動夜市單日營業額增收逾3萬元（人民幣，單位下同，約4492美元），但受訪時他說「我只是一個認認真真賣雞飯的人」。

中新網微信公眾號24日報導，原本是1名網友和友人到夜市吃飯，隨手記錄拍下忙碌的王治，全程沒有美顏濾鏡，所見即本人。中新網訪問王治時，他說自己是四川達州人，核電專業出身，手藝是跟著1位馬來西亞華人師傅學成。

報導提到王治的女友，是1年前浙江台州姑娘王心怡在成都出差時偶遇擺攤的他，兩人一見傾心，王治跟著王心怡到浙江創業，此前他們已經在寧波北侖區開了小店，是家東南亞餐廳，為招攬客源才到市區夜市擺攤，最初1天只賣3、4份雞飯，走紅之後，單日能賣出130份左右。

錢江晚報指，王治說，之前的餐廳因收益問題發不出工資，談到因顏值出圈，他僅回覆「我只是一個認認真真賣雞飯的人。」他的造型全由女友打理，每天出攤前幫他做造型、化淡妝，女友王心怡表示王治是內向的「i人」，「跟他講話的時候，他可能還會臉紅」，而自己把男友當芭比娃娃打扮，稱擺攤本身就是為了賺錢，行銷不是貶義詞。

該市場的負責人稱，這個夜市平日營業額在13至15萬元，王治的雞飯攤位在網上暴紅後，這一片的營業額上漲3至4萬元，整條街區人氣都被帶動。王治的隔壁攤主說，「他來了我生意就好了，（印度飛餅）平時賣不到100個，現在最少100個打底。」

精華 FAQ

  • 他在夜市擺攤賣雞飯時，被路人拍下忙碌工作的畫面，因外型帥氣、氣質突出，在陸網被稱為「建模臉」與「夜市版于適」而走紅。

  • 王治原本每天只賣3、4份雞飯，走紅後可賣到約130份；所在夜市的整體營業額也增加3至4萬元，周邊攤商生意一起被帶旺。

  • 王治表示自己只是認真賣雞飯的人；女友王心怡則負責替他做造型與淡妝，認為擺攤本來就是為了賺錢，行銷並不是貶義詞。

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