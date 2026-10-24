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投資者聽信買晶片股慘賠？經濟學家任澤平公眾號被禁關注

記者賴錦宏／即時報導
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經濟學者任澤平曾任中國官方智庫中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任。...
經濟學者任澤平曾任中國官方智庫中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任。圖/微博照片

AI摘要

文章摘要整理：

任澤平微信公眾號因違規遭禁關注，外界同時回顧其曾被投資者指控影響買入晶片股致巨虧，而他則強調課程僅談宏觀、未作個股建議。

中國經濟學家任澤平的微信公眾帳號因違規被禁止關注。有中國網友指出，任澤平的公眾號昨日(23日)還有更新，但已無法搜索到也無法關注，影片號則仍可關注。

據香港信報，今年7月，中國有投資者控訴，加入任澤平開設的付費會員群組，聽信任澤平關於「科技牛還在」等行情的判斷後，滿倉、加融資，重倉買入中國多隻儲存晶片股，結果爆倉，虧損逾千萬元人民幣。

任澤平其後曾發表聲明，稱其課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。聲明指出，該學員加入「澤平宏觀VIP群30」會員時間只有短短一兩周。而且該會員在2024年就已開通兩融(融資融券)帳戶，此前也有自主長期加槓桿投資的經歷；該學員事後也承認：課程沒有明確說過看好哪隻股票或建議買入，該學員自行配置的標的和加槓桿。

這不是任澤平相關社交媒體帳號首次受限。公開報導顯示，他的微博帳號、微信公眾號等社媒帳號在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。

公開資料顯示，任澤平現任中國中國民營經濟研究會副會長。他曾是官方智庫學者，在中國國務院發展研究中心擔任過宏觀經濟研究部研究室副主任，2014年5月辭職下海後，在國泰君安、方正證券等中國券商任職。2017年，任澤平加盟恆大集團，擔任首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，直到2021年3月。此後，又先後擔任東吳證券首席經濟學家、中原銀行首席經濟學家。

精華 FAQ

  • 其微信公眾號因違規被禁止關注，且已無法被搜索到；不過，相關影片號目前仍可正常關注，顯示限制主要落在公眾號端。

  • 有投資者指稱，自己加入其付費會員群後，聽信「科技牛還在」等判斷，滿倉並加融資重倉買入多隻儲存晶片股，最終爆倉，虧損逾千萬元人民幣。

  • 任澤平發聲明稱，課程重點是宏觀分析，並不涉及個股推薦或具體操作指導；他也指出學員入群時間很短，且對方本身早已自行開通兩融並有加槓桿投資經驗。

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