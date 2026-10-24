投資者聽信買晶片股慘賠？經濟學家任澤平公眾號被禁關注
任澤平微信公眾號因違規遭禁關注，外界同時回顧其曾被投資者指控影響買入晶片股致巨虧，而他則強調課程僅談宏觀、未作個股建議。
AI摘要
文章摘要整理：
任澤平微信公眾號因違規遭禁關注，外界同時回顧其曾被投資者指控影響買入晶片股致巨虧，而他則強調課程僅談宏觀、未作個股建議。
中國經濟學家任澤平的微信公眾帳號因違規被禁止關注。有中國網友指出，任澤平的公眾號昨日(23日)還有更新，但已無法搜索到也無法關注，影片號則仍可關注。
據香港信報，今年7月，中國有投資者控訴，加入任澤平開設的付費會員群組，聽信任澤平關於「科技牛還在」等行情的判斷後，滿倉、加融資，重倉買入中國多隻儲存晶片股，結果爆倉，虧損逾千萬元人民幣。
任澤平其後曾發表聲明，稱其課程側重宏觀分析，不涉及個股推薦和具體操作指導。聲明指出，該學員加入「澤平宏觀VIP群30」會員時間只有短短一兩周。而且該會員在2024年就已開通兩融(融資融券)帳戶，此前也有自主長期加槓桿投資的經歷；該學員事後也承認：課程沒有明確說過看好哪隻股票或建議買入，該學員自行配置的標的和加槓桿。
這不是任澤平相關社交媒體帳號首次受限。公開報導顯示，他的微博帳號、微信公眾號等社媒帳號在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。
公開資料顯示，任澤平現任中國中國民營經濟研究會副會長。他曾是官方智庫學者，在中國國務院發展研究中心擔任過宏觀經濟研究部研究室副主任，2014年5月辭職下海後，在國泰君安、方正證券等中國券商任職。2017年，任澤平加盟恆大集團，擔任首席經濟學家兼恆大經濟研究院院長，直到2021年3月。此後，又先後擔任東吳證券首席經濟學家、中原銀行首席經濟學家。
其微信公眾號因違規被禁止關注，且已無法被搜索到；不過，相關影片號目前仍可正常關注，顯示限制主要落在公眾號端。 有投資者指稱，自己加入其付費會員群後，聽信「科技牛還在」等判斷，滿倉並加融資重倉買入多隻儲存晶片股，最終爆倉，虧損逾千萬元人民幣。 任澤平發聲明稱，課程重點是宏觀分析，並不涉及個股推薦或具體操作指導；他也指出學員入群時間很短，且對方本身早已自行開通兩融並有加槓桿投資經驗。
精華 FAQ
其微信公眾號因違規被禁止關注，且已無法被搜索到；不過，相關影片號目前仍可正常關注，顯示限制主要落在公眾號端。
有投資者指稱，自己加入其付費會員群後，聽信「科技牛還在」等判斷，滿倉並加融資重倉買入多隻儲存晶片股，最終爆倉，虧損逾千萬元人民幣。
任澤平發聲明稱，課程重點是宏觀分析，並不涉及個股推薦或具體操作指導；他也指出學員入群時間很短，且對方本身早已自行開通兩融並有加槓桿投資經驗。
上一則
指紋會說話 最新研究：女性及少年可能參與秦兵馬俑製作
下一則