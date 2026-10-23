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楊振寧逝世周年 親屬憶物理大師溫情：曾讚香港最美麗

香港中通社10月23日電
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楊振寧檔案照。（新華社）
楊振寧檔案照。（新華社）

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文章摘要整理：

楊振寧逝世一周年之際，親屬與友人回顧他在香港的生活點滴，從孝順母親、親自下廚到鍾愛香港山海，呈現物理大師鮮為人知的溫情與遠見。

著名物理學家楊振寧一生與香港有諸多牽絆與關聯。香港作家聯會23日舉辦慶祝十一國慶晚宴，作聯特別邀請香港文聯顧問沈平主講「追憶大舅楊振寧：物理之外的溫情」，回顧大師在香港的溫情歲月。

適逢楊振寧逝世一周年。沈平回憶，楊振寧十分孝順，有一段時間為照顧母親，特意搬到香港北角的和富中心居住。在和富中心時，沈平曾親眼見到楊振寧親吻母親的額頭，令他十分感動。

楊振寧非常喜歡香港，對香港的山水草木有很深的感情。沈平回憶道，楊振寧在香港時經常四處遊玩，像是長洲、坪洲這些離島都留下了他的足跡。楊振寧曾說，他去過世界上許多地方，香港是他去過最美麗的地方，有山又有海。

沈平眼中的楊振寧，兼具普通人的從容與學者的嚴謹。他展示了楊振寧在廚房做早餐的照片，感嘆這麼有名的科學家竟然會親自下廚做早餐。但同時，楊振寧也非常嚴謹，沈平表示兒子曾蒙楊振寧照顧，楊振寧要求他每天背一首唐詩；當沈平的兒子成功考取香港中文大學時，楊振寧特地寄信祝賀，不忘告誡大學時光最為關鍵，千萬不可浪費。

沈平提到楊振寧時，回想往事顯得神采飛揚。香港作家聯會會長潘耀明也回憶了自己與楊振寧相處的片段。他表示，曾聘請楊振寧擔任《明報月刊》顧問，楊振寧曾策劃過一篇文章，指出中國可以從許多領域超越西方發達國家，如今楊振寧的願景已經成真，令人不能不佩服他的遠見。

精華 FAQ

  • 沈平回顧楊振寧在香港照顧母親、搬到北角和富中心同住，也提到他親吻母親額頭、親自做早餐，展現出大師在學術之外的溫情與日常一面。

  • 沈平表示，楊振寧對香港的山水草木很有感情，常去長洲、坪洲等離島遊玩，並曾說香港是他去過最美麗的地方，因為既有山又有海。

  • 潘耀明回憶楊振寧曾為《明報月刊》策劃文章，指出中國可在多領域超越西方；如今看來不少願景成真，令他深感楊振寧具前瞻眼光。

香港 楊振寧

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