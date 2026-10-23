供應「青年運動」飛彈零件？中駐葉門使館反駁稱造謠

中國駐葉門臨時代辦邵崢19日接受沙烏地阿拉伯主流媒體《中東報》採訪時反駁供應青年運動飛彈零件的說法。（圖／取自中國駐葉門使館官網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國駐葉門使館否認中國零件流入青年運動造彈的指控，強調嚴管軍民兩用物項並願配合調查，同時譴責襲擊民用目標、支持葉門合法政府。

葉門青年運動近期對沙烏地阿拉伯 發動攻擊，也有消息稱青年運動使用了中國製造的飛彈零件，不過對此中國駐葉門使館臨時代辦邵崢反駁稱，這完全是毫無事實根據、不負責任的抹黑造謠，中方堅決反對。「如葉方掌握相關材料可向中方提供，中方願就此認真展開調查」。

美國媒體華爾街日報、美聯社等近日報導引述位於英國的衝突武器研究組織（Conflict Armament Research）報告稱，青年運動從中國供應商進口了一系列零件，用於製造伊朗 威力最強大的武器之一「海巴爾．謝坎」（Kheibar Shekan）精確導引飛彈的改良型，青年運動研發的這種飛彈射程可達約1,200英里，足以覆蓋沙烏地阿拉伯和以色列 全境，屬中程飛彈。

據中國駐葉門使館官網消息，10月19日，其駐葉門使館臨時代辦邵崢接受沙烏地阿拉伯主流媒體《中東報》採訪。對於近期多家媒體報導中國公司「兩用物項」流入青年運動控制區，如何看待這些報導？葉門政府是否就此與中國溝通過？邵崢回應稱，所謂「胡塞（即青年運動）使用中國零件製造導彈」完全是毫無事實根據、不負責任的抹黑造謠，中方堅決反對。

邵崢強調，「中國作為安理會五常及負責任大國，在軍品出口方面一向採取謹慎、負責態度，嚴格管控軍民『兩用物項』的出口，嚴格遵守並執行安理會2216號等相關決議，嚴格履行應盡國際義務。中方同葉門政府保持著密切溝通，我們向葉政府表示，如葉方掌握相關材料可向中方提供，中方願就此認真展開調查」。

對於中國與葉門關係，他形容「中葉關係比紅海還深，比喜馬拉雅山還高。中方希望兩國關係能持續發展，不斷邁上新台階」。他表示中國高度關注近期葉門局勢的發展，始終支持阿里米主席領導下的總統領導委員會和贊達尼總理領導下的合法政府履職，堅定支持葉門維護主權、獨立、統一和領土完整。

就青年運動控制穆哈和曼德海峽周邊區域，邵崢稱中國一貫主張國際航道必須保持暢通，國際產供鏈安全必須得到維護，各國商船根據國際法行使航行權利應得到各方尊重，中國已在多個重要國際場合強調避免襲擊商船。曼德海峽承載著全球12%的海運貿易量，包括石油、天然氣和化肥等。曼德海峽和紅海航行安全風險上升，衝擊全球能源糧食安全和產供鏈穩定，對全球南方影響尤為突出。中國正與地區各國保持溝通，願就維護海上航運安全作出不懈努力。

而中國對青年運動襲擊沙烏地阿拉伯境內民用設施的立場是什麼？他說，中國對有關襲擊造成重大人員傷亡表示譴責，對衝突加劇表示嚴重關切。中國一貫反對針對平民和民用設施的襲擊，呼籲有關方面避免採取導致地區緊張局勢升級的行動，通過對話談判解決分歧和爭端，早日實現地區和平與穩定。

他並未具體回應中國否同青年運動保持著溝通，僅說中國堅定支持阿裡米主席領導下的總統領導委員會和贊達尼總理領導下的合法政府履職。中方始終呼籲胡塞武裝放棄武力選項，敦促葉門各方重返談判桌，儘快重啟葉門和平進程。他也表示2015年葉門爆發戰爭後，中國駐葉門大使館外交官全部從沙那（葉門法定首都，但目前由青年運動佔領）撤出，此後使館留守組在沙國首都利雅德辦公，中國目前在沙那沒有外交人員。