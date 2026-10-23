花旗獲准成為中國第7家外資獨資券商。（取自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 花旗證券（中國）獲中國證監會核准設立，成為第7家外資獨資券商，將在上海落地並以全牌照布局服務跨境與本地資本市場需求。

中國證監會23日核准設立花旗證券（中國）有限公司，這是第七家獲批准的外商獨資證券公司，標誌著中國資本市場對外開放進程再邁出標誌性一步。

根據中國證監會披露的資料，花旗中國註冊地為上海市，註冊資本人民幣12億元，由花旗環球金融控股有限公司100%全資持股，獲批准的業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營四大核心板塊，符合中國券商全業務的准入框架。

花旗中國需在批准後六個月內完成工商設立登記，取得營業執照後15日內，向中國證監會申請《經營證券期貨業務許可證》，在拿到正式經營資質前，不得以花旗證券（中國）的名義對外開展任何證券業務。

花旗的獨資券商牌照申請之路歷時近五年，最早於2021年12月向中國證監會提交申請資料，2023年12月正式獲得受理，2024年2月收到監管反饋意見，直至本次正式獲准。此前花旗曾在2011年與東方證券合資設立東方花旗證券，2019年花旗轉讓全部所持股權退出合資體系，此後便全力推進獨資券商的申請工作。

花旗集團董事長兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）表示，花旗在中國服務客戶已有近125年歷史，非常感謝監管機構對我們在這一重要市場擴大業務所給予的支持，依託花旗廣泛的全球網路和不斷增強的在岸服務能力，在為客戶聯結世界各地機遇的同時，將全面助力他們捕捉中國境內資本市場機遇，提供涵蓋資金籌集，投資者對接及本地交易執行的全方位支持。

隨著花旗中國正式落地，在中國的外商獨資券商陣營已擴至七家。此前摩根大通、高盛先後完成合資券商的獨資化變更，渣打證券、法巴證券相繼在2023年、2024年獲准設立，瑞銀證券2025年完成全資控股備案，瑞穗證券也於今年正式拿到經營許可證。

市場機構分析認為，花旗證券落地後，將依託其全球業務經驗，重點服務跨國企業、中資龍頭企業的跨境併購、全球資產配置與風險管理需求，進一步豐富中國證券市場的供給層次，推動行業在財富管理、衍生品、跨境投行等領域加快創新升級。