我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金援子女購屋頭期款 掌握幾項關鍵稅務優勢

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事

花旗獲准成為中國第7家外資獨資券商

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花旗獲准成為中國第7家外資獨資券商。（取自澎湃新聞）
花旗獲准成為中國第7家外資獨資券商。（取自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

花旗證券（中國）獲中國證監會核准設立，成為第7家外資獨資券商，將在上海落地並以全牌照布局服務跨境與本地資本市場需求。

中國證監會23日核准設立花旗證券（中國）有限公司，這是第七家獲批准的外商獨資證券公司，標誌著中國資本市場對外開放進程再邁出標誌性一步。

根據中國證監會披露的資料，花旗中國註冊地為上海市，註冊資本人民幣12億元，由花旗環球金融控股有限公司100%全資持股，獲批准的業務範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營四大核心板塊，符合中國券商全業務的准入框架。

花旗中國需在批准後六個月內完成工商設立登記，取得營業執照後15日內，向中國證監會申請《經營證券期貨業務許可證》，在拿到正式經營資質前，不得以花旗證券（中國）的名義對外開展任何證券業務。

花旗的獨資券商牌照申請之路歷時近五年，最早於2021年12月向中國證監會提交申請資料，2023年12月正式獲得受理，2024年2月收到監管反饋意見，直至本次正式獲准。此前花旗曾在2011年與東方證券合資設立東方花旗證券，2019年花旗轉讓全部所持股權退出合資體系，此後便全力推進獨資券商的申請工作。

花旗集團董事長兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）表示，花旗在中國服務客戶已有近125年歷史，非常感謝監管機構對我們在這一重要市場擴大業務所給予的支持，依託花旗廣泛的全球網路和不斷增強的在岸服務能力，在為客戶聯結世界各地機遇的同時，將全面助力他們捕捉中國境內資本市場機遇，提供涵蓋資金籌集，投資者對接及本地交易執行的全方位支持。

隨著花旗中國正式落地，在中國的外商獨資券商陣營已擴至七家。此前摩根大通、高盛先後完成合資券商的獨資化變更，渣打證券、法巴證券相繼在2023年、2024年獲准設立，瑞銀證券2025年完成全資控股備案，瑞穗證券也於今年正式拿到經營許可證。

市場機構分析認為，花旗證券落地後，將依託其全球業務經驗，重點服務跨國企業、中資龍頭企業的跨境併購、全球資產配置與風險管理需求，進一步豐富中國證券市場的供給層次，推動行業在財富管理、衍生品、跨境投行等領域加快創新升級。

精華 FAQ

  • 這代表花旗正式取得在中國設立外商獨資券商的核准，成為第7家獲批者，顯示中國資本市場持續擴大對外開放，也為花旗深耕在岸業務奠定基礎。

  • 核准範圍涵蓋證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦、證券自營四大核心業務，符合中國券商全業務准入框架，後續可望提供更完整的投行服務。

  • 花旗自2021年12月遞件，2023年12月受理，2024年2月收到反饋，至今才正式獲准；接下來須在6個月內完成設立登記，並於取得營業執照後15日內申請正式許可證。

上一則

睽違8年 德國總統下周將訪中 首站參訪李鴻章故居

下一則

供應「青年運動」飛彈零件？中駐葉門使館反駁稱造謠

延伸閱讀

等了十年 Visa終於取得中國境內清算入場券

等了十年 Visa終於取得中國境內清算入場券
中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

中國AI鏈赴港IPO 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金
董事長夫婦失聯、網店已清空 20年品牌千葉珠寶被列異常經營

董事長夫婦失聯、網店已清空 20年品牌千葉珠寶被列異常經營

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35

超人氣

更多 >
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人