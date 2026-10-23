睽違8年 德國總統下周將訪中 首站參訪李鴻章故居

德國總統史坦麥爾即將於26日啟程訪問中國。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德國總統史坦麥爾將於10月下旬訪問中國，這是德國總統睽違8年再度成行，期間將走訪安徽與北京，並與習近平、李強、趙樂際會晤。

中國外交部發言人毛寧23日宣布，德國 總統史坦麥爾將於10月27日至31日對中國進行國事訪問，這是德國總統睽違8年首度訪問中國。

德國總統府也宣告，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）將於2026年10月26日至31日對中國進行國事訪問，26日先飛抵安徽合肥，並將參觀清末大臣李鴻章故居，以及福斯汽車（中國）科技有限公司（VCTC），還將造訪聯合國教科文組織世界遺產「宏村」並於28日飛往北京，參訪中科院大氣物理研究所、圓明園，並於北京大學 發表演講、打乒乓球，30日與中國人大委員長趙樂際、中國總理李強、中國國家主席習近平依次會晤，31日返回柏林。

這趟訪問相當特別的是時間點恰逢中共二十屆五中全會（26日至29日），是以所有中共高層的會晤都在30日進行。至於李鴻章故居陳列館先前已宣布10月8日至11月8日閉館一個月「維修施工」。1896年6月李鴻章以欽差頭等出使大臣身份出訪德國，引起世界關注，今年是130周年。

史坦麥爾2017年2月12日當選德國總統，2022年2月13日獲選連任，並自3月19日開始第2任任期。他曾在2018年12月訪問中國，當時到訪四川、北京等地，再之前則有時任德國總統高克（Joachim Gauck）2016年訪問中國。

今年2月德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已經訪問中國，並與中國領導人發表聯合新聞聲明，當中提到「德方重申堅持一個中國政策」，也觸及到烏克蘭、經貿與聯合國議題。

毛寧23日表示，此訪是德國總統時隔8年再次訪問中國。訪問期間，習近平將同史坦麥爾會談，李強、趙樂際將會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。除北京外，史坦麥爾總統還將訪問安徽省。

她稱，作為世界第二和第三大經濟體，中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，符合雙方利益，也承載著歐洲和世界的期待。建交54年來，互尊互信是中德關係的穩定基石，互惠互利是中德合作的成功密碼，兩國在緊密協作中凝聚戰略共識，在務實合作中實現共同繁榮，切實造福兩國人民。「史坦麥爾總統是中國人民的老朋友，為中德關係發展作出積極貢獻。中方願同德方以此訪為契機，鞏固互信、深化合作、共謀創新，推動中德關係取得更大發展，助力中歐關係行穩致遠，為世界注入更多正能量」。

安徽合肥李鴻章故居。（圖／取自微信）