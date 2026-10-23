我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金援子女購屋頭期款 掌握幾項關鍵稅務優勢

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事

睽違8年 德國總統下周將訪中 首站參訪李鴻章故居

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國總統史坦麥爾即將於26日啟程訪問中國。（美聯社）
德國總統史坦麥爾即將於26日啟程訪問中國。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

德國總統史坦麥爾將於10月下旬訪問中國，這是德國總統睽違8年再度成行，期間將走訪安徽與北京，並與習近平、李強、趙樂際會晤。

中國外交部發言人毛寧23日宣布，德國總統史坦麥爾將於10月27日至31日對中國進行國事訪問，這是德國總統睽違8年首度訪問中國。

德國總統府也宣告，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）將於2026年10月26日至31日對中國進行國事訪問，26日先飛抵安徽合肥，並將參觀清末大臣李鴻章故居，以及福斯汽車（中國）科技有限公司（VCTC），還將造訪聯合國教科文組織世界遺產「宏村」並於28日飛往北京，參訪中科院大氣物理研究所、圓明園，並於北京大學發表演講、打乒乓球，30日與中國人大委員長趙樂際、中國總理李強、中國國家主席習近平依次會晤，31日返回柏林。

這趟訪問相當特別的是時間點恰逢中共二十屆五中全會（26日至29日），是以所有中共高層的會晤都在30日進行。至於李鴻章故居陳列館先前已宣布10月8日至11月8日閉館一個月「維修施工」。1896年6月李鴻章以欽差頭等出使大臣身份出訪德國，引起世界關注，今年是130周年。

史坦麥爾2017年2月12日當選德國總統，2022年2月13日獲選連任，並自3月19日開始第2任任期。他曾在2018年12月訪問中國，當時到訪四川、北京等地，再之前則有時任德國總統高克（Joachim Gauck）2016年訪問中國。

今年2月德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已經訪問中國，並與中國領導人發表聯合新聞聲明，當中提到「德方重申堅持一個中國政策」，也觸及到烏克蘭、經貿與聯合國議題。

毛寧23日表示，此訪是德國總統時隔8年再次訪問中國。訪問期間，習近平將同史坦麥爾會談，李強、趙樂際將會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。除北京外，史坦麥爾總統還將訪問安徽省。

她稱，作為世界第二和第三大經濟體，中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，符合雙方利益，也承載著歐洲和世界的期待。建交54年來，互尊互信是中德關係的穩定基石，互惠互利是中德合作的成功密碼，兩國在緊密協作中凝聚戰略共識，在務實合作中實現共同繁榮，切實造福兩國人民。「史坦麥爾總統是中國人民的老朋友，為中德關係發展作出積極貢獻。中方願同德方以此訪為契機，鞏固互信、深化合作、共謀創新，推動中德關係取得更大發展，助力中歐關係行穩致遠，為世界注入更多正能量」。

安徽合肥李鴻章故居。（圖／取自微信）
安徽合肥李鴻章故居。（圖／取自微信）

精華 FAQ

  • 史坦麥爾將於10月26日至31日訪中，正逢中共二十屆五中全會期間，顯示訪問安排具政治敏感性；這也是德國總統睽違8年後再度訪中。

  • 他先到安徽合肥，參觀李鴻章故居、福斯汽車科技有限公司與宏村，之後前往北京，參訪中科院、圓明園，並在北京大學演講及打乒乓球。

  • 毛寧表示，中方認為史坦麥爾是中國人民的老朋友，盼藉此訪鞏固互信、深化合作、推動中德關係發展，也為中歐關係與世界局勢注入正能量。

德國 北京大學

上一則

西藏那曲強震16死76傷 官方：未發現失聯人員

下一則

花旗獲准成為中國第7家外資獨資券商

延伸閱讀

發表「中國崩潰論」沈大偉訪京 獲官方高調接待

發表「中國崩潰論」沈大偉訪京 獲官方高調接待
李強訪俄 普亭讚北京最親密可靠夥伴 兩國關係不受第三方干擾

李強訪俄 普亭讚北京最親密可靠夥伴 兩國關係不受第三方干擾
美智庫NCAFP再訪中 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

美智庫NCAFP再訪中 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題
中俄外長談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

中俄外長談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35

超人氣

更多 >
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人