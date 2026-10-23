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神探骨灰一半留美⋯李昌鈺揚州安葬 遺孀淚別：等我18年

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神探骨灰一半留美⋯李昌鈺揚州安葬 遺孀淚別：等我18年

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美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

李昌鈺追思告別會在揚州舉行，骨灰分置中美兩地，遺孀蔣霞萍含淚送別並承諾18年後再與丈夫合葬，回顧兩人深厚情感與其敬業一生。

知名美籍華裔刑事鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺博士，追思告別會及安葬儀式於23日上午在江蘇揚州墓園舉行。追思會現場莊嚴肅穆，會場外擺放超過160個紀念花圈，延伸長達兩個拐角，警界、法醫界及海外各界人士紛紛致意。花圈輓聯上除尊稱其為「神探李昌鈺博士」外，亦有對聯題道：「懷仁持證，一世留光慰世間；鑑跡尋蹤，千案憑證明真偽」，高度評價其一生貢獻。   

綜合鳳凰網、紅星新聞等報導，李昌鈺生前已對後事做好安排，將骨灰分為兩份處置。其中一半交由小他18歲的妻子蔣霞萍處理，如今帶回中國，安葬於蔣霞萍的故鄉揚州；另一半骨灰則留在美國，交由其親生子女處置，或與其原配妻子合葬。

在靈骨入葬的最後告別時刻，蔣霞萍抱著骨灰盒痛哭失聲，對著丈夫做最後告別：「沒事，你等我18年，我也跟你合葬。」 她表示，待自己百年之後，將會把安葬在揚州的這一半骨灰合穴同眠，實現兩人永相隨的約定。 

追思會上，蔣霞萍動情回憶與李昌鈺相守的點滴生活。她透露，李昌鈺即使到了高齡，仍保持極度敬業的工作習慣，每天工作十幾個小時，凌晨3點即起，工作2小時後休息1小時。蔣霞萍因心疼其身體，偷偷將茶水換成溫開水，被發現後，李昌鈺笑言：「我知道你的心意，但我已80多歲了，能做一天必須做一天。凌晨是思維最活躍、最少有人打擾的時候。」   

除了工作上的執著，李昌鈺在生活上也展現對妻子的極致浪漫。蔣霞萍表示自己喜愛鮮花，而李昌鈺原本對花粉過敏，但兩人在一起後，李昌鈺卻笑稱自己「不再過敏」，甚至每次受邀演講，都會特意叮囑主辦單位：「不要送別的，一定送我鮮花，因為我太太喜歡。」 追思會當天，蔣霞萍獻上紅玫瑰，卡片上寫著：「因為你，我知道了天堂確切的位置。謝謝先生。」   

談及兩人對生死的看法，蔣霞萍回憶，李昌鈺曾問她以後希望帶什麼花去祭奠她，她當時因兩人18歲的年齡差而不吭聲。李昌鈺當時拍拍她的肩膀安撫道：「等到你有我這麼大歲數的時候，你就知道，相愛的夫妻啊，誰先走誰是贏家、誰先走誰有福氣。後走的那個人，一定會把他辦得風風光光、體體面面的。」   

蔣霞萍感嘆，就在李昌鈺離世當天，她在朋友圈寫下了這段深刻的約定：「先生，你贏了。」 如今將丈夫的一半骨灰安放於揚州，她向丈夫深情喊話，靜待未來重逢。   

精華 FAQ

  • 追思告別會與安葬儀式於23日上午在江蘇揚州墓園舉行，現場氣氛莊嚴肅穆，並有超過160個紀念花圈致意，警界、法醫界與海外人士均到場或送上悼念。

  • 他生前將骨灰分成兩份，一半交由小18歲的妻子蔣霞萍帶回中國，安葬在揚州；另一半則留在美國，交由親生子女處置，外界推測可能與原配妻子合葬。

  • 蔣霞萍抱著骨灰盒痛哭，對李昌鈺說「沒事，你等我18年，我也跟你合葬」，表示自己百年後會將安放在揚州的骨灰合穴同眠，完成兩人相守到最後的承諾。

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