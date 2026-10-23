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美高校科研安全審查結果 中：蓄意破壞中美正常科研合作

記者廖士鋒／即時報導
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中國商務部隊美國國防部的高校科研安全審查表示，美方相關做法實質上是在蓄意破壞中美...
中國商務部隊美國國防部的高校科研安全審查表示，美方相關做法實質上是在蓄意破壞中美正常科研合作，這只會搬起石頭砸自己的腳。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部公布高校科研安全審查後，中方指責美方將科研交流政治化、武器化，並要求停止歧視性限制措施，同時警告將採取必要反制。

美國國防部日前公布對部分美國高校的科研安全審查結果，相關學校已經終止1286清單的合作關係，中國商務部今天回應，大陸一貫反對美方將科研領域交流合作政治化、武器化、工具化，美方相關做法實質上是在蓄意破壞中美正常科研合作，這只會搬起石頭砸自己的腳。

中國商務部網站23日消息，中國商務部發言人就美國防部公布科研安全審查結果事答記者問稱，我們注意到有關情況。「中方一貫反對美方泛化國家安全概念，將科研領域交流合作政治化、武器化、工具化，並對中國科研機構進行無理的『汙名化』指責」。

該發言人強調，美方相關做法實質上是在脅迫美國科研機構「選邊站隊」，蓄意破壞中美正常科研合作，這只會削弱美自身的科技進步與創新發展，搬起石頭砸自己的腳。大陸敦促美方順應全球科技交流合作的普遍規律與時代潮流，「立即停止對中國科研機構採取歧視性、限制性措施的錯誤做法」。大陸「將採取必要措施，維護中國科研機構的正當合法權益」。

美國國防部10月19日披露美方完成對30所高校首輪科研安全審計。30所高校均完成《國防授權法案》第1286條清單涉事境外實體相關風險整改，全批次共落實80餘項合作終止措施。

美國國防部1286清單有多所大陸高校與研究機構，包含與共軍密切聯繫的國防科技大學、海軍軍醫大學等多所軍事院校，但也有普通高校如復旦大學、上海交通大學、西安交通大學、山東大學、中山大學、天津大學、重慶大學、四川大學、重慶理工大學、國際關係學院等，加起來一共有88間機構。

另就美國財政部提議將生物技術列入美國對外投資安全計畫的禁止投資清單，這可能會限制美國對中國大陸生物技術公司的投資，對此大陸外交部發言人毛寧23日表示，泛化國家安全概念，對特定國家採取歧視性措施，對經貿投資活動人為設限，不符合任何一方的利益。美方應當遵守市場經濟原則，停止干擾企業之間的正常經貿合作，切實維護全球產供鏈穩定。「中方將密切關注有關動向，採取必要措施維護自身的正當合法權益」。

精華 FAQ

  • 美國國防部完成對30所高校的首輪科研安全審計，相關學校已就1286清單涉事境外實體完成風險整改，並落實80餘項合作終止措施。

  • 中國商務部認為，美方泛化國家安全概念，把科研交流合作政治化、武器化、工具化，實質上是在蓄意破壞中美正常科研合作。

  • 中方表示，美方若持續對中國科研機構採取歧視性、限制性措施，只會損害自身科技進步與創新發展，中方將採取必要措施維護正當合法權益。

國防部

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