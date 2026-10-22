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香港宏福苑大火獨立調查委員會點名4港府部門要負責

香港特派員李春/即時報導
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香港大埔宏福苑大火慘劇造成168人死亡、79人受傷。(中通社)
香港大埔宏福苑大火慘劇造成168人死亡、79人受傷。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

宏福苑大火獨立調查報告點名港府4個部門失職，並建議全面改革樓宇維修、工程監管及消防規管，相關責任與文本公開時程待政府後續處理。

香港宏福苑大火慘案快滿一年，慘案發生後獨立調查委員會22日向香港特首提交調查報告，指港府四個部門要負責任，其中房屋局獨立審查組責任最大。

香港新界公共屋邨宏福苑去年11月26日突發大火，持續燃燒逾43小時，屋苑中八座大廈七座處於火海中，最後演成香港罕見的五級大火，造成168人死亡、79人受傷。

災後香港警方和廉政公署展開司法調查，先後拘捕多名涉及承建商、棚架工程及顧問公司的人員。其後由香港特首指令組成獨立調查委員會，用五個月時間進行30場聽證會，審視政府部門與工程各方的責任。

香港特首李家超說，今日已收到報告，香港政府將會全面改革樓宇維修工程監督、建築物管理及消防裝置規管等範疇，亦會仔細研究報告，並積極跟進報告建議，在短期內公布全面改革計劃和如何追究責任。

據消息人士說，報告有數百頁、逾十個章節，內容中英文對照，亦有摘要。報告點名四個政府部門失職，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處，其中ICU責任最大。報告亦會提及總承建商宏業、工程顧問鴻毅等要負主要責任。至於如何問責及懲處，將交由香港政府決定。

報告還提出一系列建議，避免類似事件再發生，包括要加強監管相關專業人士，不能做「橡皮圖章」、引入具刑事成分的罰則，防止大維修圍標，亦對工程物料標準作出建議，並提出消防處要改善提交消防裝置及設備證書的方式。

香港政府午後說，盡快以適當方式公開報告。但消息人士說不會即日公開報告文本，會先交由律政司審視，確定是否涉及刑事罪行；而律政司會將與刑事調查相關的內容遮蔽，並等到完成相關法律程序後，才向公眾公開文本。又由於相關涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中，可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見，以適當方式盡快公開報告。

精華 FAQ

  • 報告點名房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處4個政府部門要負責，其中以房屋局獨立審查組的責任最大，並將由政府再決定後續問責方式。

  • 這場火災持續燃燒逾43小時，8座大廈中有7座陷入火海，最終演成香港罕見的5級大火，造成168人死亡、79人受傷，後果極為慘重。

  • 報告建議加強對相關專業人士的監管，避免只做「橡皮圖章」，並引入具刑事成分的罰則、防止大維修圍標，同時改善工程物料標準與消防證書提交方式。

香港 港府 宏福苑

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