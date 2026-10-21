中國青年失業率9月回落至18%，仍高於去年同期。新華社

AI摘要 文章摘要整理： 中國9月青年失業率回落至18%，雖較8月改善，但仍高於去年同期；整體城鎮失業率維持平穩，畢業生大量進入職場使青年就業壓力未解。

中國國家統計局21日公布的數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率 為18%，較8月下降0.9個百分點，但比去年同期的17.7%高出0.3個百分點，顯示青年就業市場仍面臨壓力。

其他年齡層方面，不包含在校生的25歲至29歲勞動力失業率為7.4%，較8月下降0.1個百分點，但比去年同期高出0.2個百分點；30歲至59歲勞動力失業率則維持在3.9%。

整體而言，中國9月全國城鎮調查失業率為5.2%，較8月下降0.1個百分點。今年前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與去年同期持平。

中國國家統計局20日發表的就業情勢分析指出，隨著大學畢業生逐步落實工作崗位，9月青年失業率有所回落。

中國青年失業率今年7月和8月連續攀升，分別達17.9%和18.9%。國家統計局先前解釋，失業率上升主要受到畢業季影響，大批大學畢業生集中進入勞動市場，推高短期就業壓力。

今年中國的大學畢業生規模預計達1,270萬人，再創新高，為青年就業市場帶來持續壓力。中國教育部門先前推出擴大就業機會供給、加強職業技能培訓及就業服務等措施，以促進大學畢業生就業。

中國國家統計局自2024年1月起，按月公布不包含在校生的16歲至24歲、25歲至29歲，以及30歲至59歲勞動力失業率，稱此舉能更準確反映進入勞動力市場的青年就業情況。