日本UNIQLO將漲價約4% 中國市場不跟漲

日本UNIQLO宣布自11月10日起部分商品與服務漲價，商品漲價4%，至於中國市場，UNIQLO中國回應稱，目前並無相關價格調整計畫。路透

AI摘要 文章摘要整理： UNIQLO宣布日本市場部分商品平均漲價約4%，但中國市場目前未有調價計畫；公司稱此舉受成本上升與匯率壓力影響，並持續優化全球門店與營運效率。

日本UNIQLO 宣布將對商品漲價4%，至於中國市場方面，UNIQLO中國回應稱，目前並無相關價格調整計畫。

界面新聞報導，UNIQLO日本官網於20日發布公告，宣布將對日本市場的部分商品價格及服務費用進行調整，商品整體平均銷售價格將上調約4%。

根據公開消息，日本市場的本輪調價將從11月10日起執行，涉及的商品共11款，主要覆蓋感動外套、感動褲、JW ANDERSON感動西裝外套、人造絲印花長褲、50色襪子等核心基礎品類。

除商品售價之外，UNIQLO日本市場的相關服務費用也已在近期內完成調整。其中運費規則在2026年9月1日起就已更新，商品合計金額4,990日圓以上仍維持免費配送，4990日元以下時，指定地址收貨運費由500日元漲至550日元，漲幅10%，郵政收貨費用維持200日元服務不變，按門店自提服務不變，按門店自提。

UNIQLO在公告中表示，此次漲價是在原材料費、物流費上漲及日圓貶值影響持續的背景下作出的。公告稱，儘管公司已反覆採取各種措施，仍決定調整部分商品價格與服務費用。

值得注意的是，這並非UNIQLO首次針對海外市場價格調整作出「切割式」回應。早在2021年3月，UNIQLO母公司迅銷集團宣布日本UNIQLO和GU門市產品降價約9%時，優衣庫方面即回應稱，日本本土的價格調整是對日本政府政策的配合，「對於日本以外的市場，目前沒有相關計畫」。

近日，迅銷集團發布2026財年業績報告（2025年9月至2026年8月）。集團綜合收益總額達3.9兆日圓，年增16.6%；事業溢利總額7,184億日圓，較去年同期成長30.4%；母公司擁有者應估溢利5,425億日圓，較去年同期成長25.3%。

分事業分部看，海外UNIQLO收益2.4兆元，年增26.2%；事業溢利4,398億日圓，年增44.1%，所有地區收益與溢利兩位數增長，事業溢利率亦獲改善。北美地區收益3,649億日圓，年增34.6%；歐洲地區收益5,126億日圓，年增38.7%。

大中華地區收益7,240億日圓，年增11.3%；事業溢利1,120億日圓，較去年同期成長24.6%。

過去兩年間，優衣庫在中國市場啟動了一輪精細化的門市結構調整，透過關閉低效門市、升級核心商圈大店的方式優化單店營運效率。

截至2026年8月，UNIQLO在中國的門市數量為868家，較兩年前的高峰減少近60家，但單店產出能力大幅提升。

UNIQLO所處的功能性基礎大眾服飾加快時尚賽道，目前正處於全球市場穩健擴容、區域結構性分化的階段，整體產業空間依然廣闊，但成長邏輯已經從過去的「跑馬圈地」全面轉向「存量提效+新市場滲透」的雙輪驅動模式。

根據權威產業機構的計算，2025年全球快時尚市場整體規模約為人民幣1.9兆至2.1兆元，未來7年的年複合成長率維持在全球最穩定的賽道上。