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華為智慧SUV碰撞起火駕駛喪生 問界：高速釀禍、非智駕

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2026粵港澳大灣區車展5月在深圳國際會展中心（寶安）舉辦，觀眾在車展鴻蒙智行館了解問界M9汽車。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

陝西神木一輛問界M9以139.1公里高速撞上交通燈桿後起火致駕駛身亡，問界表示當時為人工駕駛並否認智駕與電池爆燃說法。

綜合新京報、大河報等媒體報導，10月17日晚間，陝西省榆林神木市發生一起嚴重交通事故。一輛問界M9撞上路口交通信號燈桿後迅速起火燃燒，現場畫面在網路瘋傳並引發熱議。神木警方於10月21日證實，該案為單方交通事故，車內僅駕駛一人，已不幸遇難。

問界用戶服務21日發布官方聲明指出，事故發生於10月17日23時25分左右。碰撞發生後，車輛緊急呼叫系統（eCALL）第一時間自動觸發接通，救援中心亦隨即撥打122通報警情並協助救援。

根據問界初步核實，車輛在事發時處於人工駕駛狀態，行經交匯路口時車速高達 139.1千米／小時（該路段限速 50 千米／小時）。車輛因高速撞擊方形交通燈立柱後，前部隨即起火，事故發生前車輛狀況正常。

對於車輛起火原因，初步分析為高衝擊力導致機艙內部線路短路及油液洩漏所致。問界強調，網路傳言之「電池爆燃」及「智駕撞擊」均為不實訊息，呼籲大眾理性看待、不信謠不傳謠；目前正在全力配合相關部門調查，詳細結果將以政府權威發布為準。

根據維基百科及問界官網等資訊，作為賽力斯與華為聯合打造的旗艦車型，問界M9自上市以來主打「高安全性」與「華為高階智慧駕駛系統（ADS）」，定位為全尺寸智慧旗艦SUV，售價約在46.98萬至56.98萬元人民幣，在市場上關注度極高。本次事故影像曝光亦迅速引發關注。

有網友認為，在限速50 km/h的路段開到近140 km/h，屬於極度危險的嚴重超速，任何車款在這種高速衝撞下都難保安全，「再強的安全防護也抵不過物理極限」、「超速近兩倍，車頭直撞立柱，線路短路起火在所難免」。

也有網友質疑車速的認定，並聚焦於碰撞後的救援與安全機制，討論「即便超速，車門在碰撞後是否正常解鎖」、「機艙線路短路引燃油液的速度是否過快」，以及「主動安全 AEB（自動緊急煞車）為何未在此極限車速下發揮作用」等議題，希望能等來更詳盡的第三方事故鑑定報告。

精華 FAQ

  • 事故發生於10月17日23時25分左右，地點在陝西省榆林市神木市。警方證實為單方交通事故，車內僅有1名駕駛，最終不幸遇難。

  • 問界表示，車輛事發時處於人工駕駛狀態，並非智慧駕駛。初步核實顯示，車速達139.1公里/小時，遠高於該路段50公里/小時限速。

  • 問界初步分析，起火主因是高速撞擊造成機艙內線路短路及油液洩漏，並否認網傳的「電池爆燃」與「智駕撞擊」說法，表示將配合調查。

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