日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

稀土金屬「釔」的樣品。路透

AI摘要 文章摘要整理： 日本釔庫存告急，中國堅稱出口管制是為反制日本再軍事化；在供應緊縮與價格暴漲下，日美正加速協調因應。

日本稀土 釔庫存僅夠支撐數月，已請美國幫忙勸說中方放寬相關出口管制。中國外交部發言人毛寧21日表示，中方依法依規對日本實施出口管制，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，中方維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

中日關係持續緊張之際，金融時報引述知情人士透露，日本的釔（Yttrium）庫存僅能維持數月，已向美國政府及多家美企求助，希望美方敦促中國放寬稀土出口管制，以免汽車、噴射發動機及半導體等產業受到衝擊。

日本官員警告，若中國不調整政策，或西方國家無法找到替代來源、增加儲備，日本最早今年底就可能出現供應短缺，眼下更須考慮如何撐過明年。

釔是一種耐熱金屬，廣泛用於發動機塗層，以及半導體製程中等離子刻蝕腔體的塗層，對汽車、噴射發動機及晶片製造至關重要。

報導指出，釔供應不足已成為日本材料企業面臨的主要難題，美國國防供應鏈 也仰賴日本生產、含有釔成分的零組件，供應受阻可能波及兩國相關產業。

1名日本政府官員表示，日本維持下游產業供應正面臨嚴峻局面，庫存持續減少，節約稀土資源的努力也有極限。他指出，目前面對的時間尺度不是以年計，而是以月計，必須思考如何熬過明年；若各方及早採取行動，問題仍有機會解決，否則可能演變為全球經濟的系統性風險。

供應緊張也反映在價格上。根據國際能源及大宗商品價格評估機構阿格斯（Argus）數據，中國以外地區的氧化釔價格已升至每公斤1,150美元，較兩年前上漲179倍；中國國內價格則約每公斤9美元，兩地價差顯著。

美、日兩國官員近期就釔供應緊缺問題進行了多次磋商。上個月，美國能源部官員與日本經濟產業省官員在華盛頓會面，並組建了針對關鍵礦產的「快速反應小組」；6月舉行的七國集團領導人會議上，日本首相高市早苗稱，中國對日本的稀土出口限制等措施，對G7和相關國家的供應鏈可能產生影響，對此非常擔心。