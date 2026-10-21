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APEC財長會香港閉幕 發表聯合聲明

香港特派員李春／香港即時報導
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2026年APEC財長會21日在香港落幕。（中新社）
2026年APEC財長會21日在香港落幕。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

APEC財長會首次在香港閉幕，通過聯合聲明與多份成果文件，強調合作應對風險、推動數字基建融資與可持續增長。

香港舉行的亞太經合組織財政部長會議21日下午閉幕，會議發表聯合聲明，重申致力到2040年，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。財長會主席、中國財長藍佛安說，會議核准並發布聯合聲明等兩份文件，為亞太經濟體深化財經合作明確方向、提供指引。

亞太經合組織財政部長會議首度在香港舉行，一連兩天的會議後發表聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明。

會議聯合聲明說，全球和區域經濟展現韌性，技術發展及產業轉型成為增長重要引擎；但地緣經濟緊張、供應鏈脆弱、融資條件收緊等下行風險依然存在，債務脆弱性、經濟碎片化等結構性挑戰可能拖累中期前景。財長們同意加強溝通合作推動再平衡，重申維護有韌性供應鏈的承諾，並強調相關措施透明度。

聯合聲明還強調，可信且靈活的財政、貨幣及金融政策框架，對維護宏觀經濟及金融穩定十分重要，重申2021年匯率承諾；數字及先進技術對提升生產率發揮關鍵作用，應鼓勵創新及負責任應用，並推動數字技能發展。

在數位基建融資方面，會議發表《亞太地區數位基礎設施融資政策聲明》，稱核准為自願、非約束性質的文件。聲明指強勁的數字基建是經濟韌性的支柱，但部分經濟體融資缺口巨大。財長們鼓勵以全生態系統方法動員公共部門、私人部門及多邊開發銀行資源彌合缺口，包括以擔保及混合融資機制降低投資風險、動員私人資本。

會議亦形成兩份專業領域成果文件，包括支持民生發展、以投資於人推動亞太地區可持續增長的財政政策報告，以及亞太地區普惠金融創新實踐案例，並總結APEC青年財經人才交流合作項目。

藍佛安在閉幕記者會上說，在目前形勢下，APEC財長會取得這些成果和共識，彰顯了APEC大家庭和衷共濟、包容互鑑的合作精神。中方將會同各方落實好會議達成的重要共識，為11月舉行的領導人非正式會議作出積極貢獻。

聯合聲明感謝中國及香港主辦會議，下屆財長會2027年在越南舉行。

精華 FAQ

  • 會議發表聯合聲明及亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，並形成支持民生發展、普惠金融創新與青年財經人才交流等成果文件，為後續合作定下方向。

  • 聲明認為全球與區域經濟仍具韌性，但地緣經濟緊張、供應鏈脆弱、融資收緊與債務脆弱性等風險仍在，可能拖累中期前景，因此呼籲加強合作與透明度。

  • 聲明指出數字基建是經濟韌性的支柱，但部分經濟體存在巨大融資缺口，因此鼓勵動員公共部門、私人部門及多邊開發銀行資源，並以擔保與混合融資降低投資風險。

香港 APEC 財政部

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