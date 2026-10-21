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原中駐美使館發言人劉鵬宇 轉任外交部新聞司副司長

記者林宸誼／即時報導
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中駐美使館發言人劉鵬宇履新，已從華盛頓返北京，出任中國外交部新聞司副司長。圖／中...
中駐美使館發言人劉鵬宇履新，已從華盛頓返北京，出任中國外交部新聞司副司長。圖／中國外交部網站

AI摘要

文章摘要整理：

曾任中國駐美使館發言人的劉鵬宇已返北京，轉任外交部新聞司副司長，外交部官網也同步更新相關職務資訊。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇履新，並已從華盛頓返北京出任外交部新聞司副司長。中國外交部官網已更新「職務社」欄目，顯示劉鵬宇已任外交部新聞司副司長。

中國外交部新聞司司長為毛寧，副司長共5人，分別是林劍、郭嘉昆、錢進、陳亞歐（女）、劉鵬宇。港媒《明報》報導，劉鵬宇曾任中駐美使館公使銜參事、發言人、新聞及公共外交處負責人。任駐美使館發言人期間，劉鵬宇多次就中美關係、美對台軍售、經貿政策及網路安全議題對外闡明中國立場。

拜登政府2021年12月宣布外交抵制隔年舉行的北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。劉鵬宇當時批評美國此舉是政治操弄，嚴重違反奧林匹克憲章精神，並強調從來沒有向美國政客發出邀請，美國政客來或不來，對北京冬奧會的舉辦不會有任何影響。

美國總統川普今年5月訪中，曾遭中國制裁的美國國務卿魯比歐隨團同行。劉鵬宇當時說，中國不會阻止魯比歐入境中國，並稱有關制裁針對的是他「擔任參議員期間的涉華言行」。

另一方面，錢進2025年5月任中國外交部新聞司副司長，此前曾任中國駐紐約總領館副總領事。陳亞歐今年2月擔任副司長，此前曾任駐日內瓦代表團發言人、駐喀麥隆大使館公使銜參事。

精華 FAQ

  • 劉鵬宇已從華盛頓返北京，轉任中國外交部新聞司副司長；外交部官網的職務社欄目也已更新，證實其新職務已正式生效。

  • 他曾任中駐美使館公使銜參事、發言人及新聞和公共外交處負責人，期間多次代表中方回應中美關係、美對台軍售、經貿政策與網路安全等議題。

  • 內文指出，新聞司司長為毛寧，副司長共有5人，包括林劍、郭嘉昆、錢進、陳亞歐與劉鵬宇；其中錢進與陳亞歐也都是近年新任副司長。

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