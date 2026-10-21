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神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

記者林宸誼／即時報導
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著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於1...
著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

李昌鈺去世後，夫人將靈骨帶回江蘇揚州，並於10月23日舉行追思安葬儀式，回顧他在刑事鑑識領域的成就與對故土的眷戀。

著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。

北京日報集團旗下時政微信公眾號「長安街知事」報導，李昌鈺1938年11月出生於江蘇如皋，他首開以科學證據將嫌犯定罪之先河，曾鑑識過甘迺迪遇刺案、尼克森「水門事件」等。

蔣霞萍表示，李昌鈺出生於大陸，成才在台灣，成名在美國，一生大部分時間都在海外。「但是我們走遍世界許多地方，包括回如皋，住的都是賓館。只有回揚州，我們住的是家裡。所以我說，把李昌鈺安葬在揚州，就是帶他回家。」

蔣霞萍指出，李昌鈺眷戀的不僅僅是他出生的故土，「他眷戀的，是中國這一片廣闊的土地，眷戀的是這裡的文脈，眷戀的是中華民族的鄉音」。他們經常到一些地方，他常會不由自主說起當地的方言。當時她覺得奇怪，如今回想，一切都在情理之中。「回到揚州，回到江蘇，回到中國，他會安心的。」

「揚州發布」報導， 作為一位「揚州女婿」，李昌鈺曾多次到訪揚州。例如在2018年10月13日，他登上「揚州講壇」，回眸自己的人生，透過自己的刑偵生涯，解讀人生哲學。

2023年12月18日，李昌鈺曾參觀位於揚州的中國大運河博物館。他說，自己是南通如皋人，雖然自己5歲時就隨家人遷往台灣，但他的根一直扎在運河邊。

精華 FAQ

  • 報導指出，李昌鈺的追思及安葬儀式將於10月23日在江蘇揚州舉行；其夫人已在10月18日重陽節將靈骨帶回揚州，準備完成安葬安排。

  • 蔣霞萍表示，兩人到過許多地方，但住的多是賓館，只有回到揚州時才像回到家裡。她認為揚州是李昌鈺真正能安放心靈的地方，因此安葬於此就是帶他回家。

  • 李昌鈺1938年11月生於江蘇如皋，後赴台灣、美國發展，曾以科學證據辦案開創先河，鑑識過甘迺迪遇刺案與水門事件，並多次造訪揚州，強調自己的根在運河邊。

華裔 李昌鈺

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