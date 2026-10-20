恒大調查18國升學目的地 香港成讀博士首選 美國排名曝光

追蹤國際博士人才的升學取向，香港恒生大學首期調查發現，在18個升學目的地之中受訪者最想來香港讀博士。（取材自Wikipedia）

AI摘要 文章摘要整理： 恒生大學調查顯示，香港在18個博士升學目的地中最受歡迎，反映國際人才看重獎學金、生活成本與畢業後發展機會。

香港 政府提出建設香港成為國際教育樞紐，吸引各地人才來港求學。香港恒生大學推出指數追蹤國際博士人才的升學 取向，首期調查發現，在18個升學目的地之中，受訪者最想來香港讀博士，以10分為滿分平均有8.09分。

大公報報導，恒大 校長莫家豪指出，吸引博士生只是人才策略其中一環，若要具備競爭力，獎學金和大學聲譽以外，還要有意義的職業機會、健全的科研生態、負擔得起的生活成本、支援長遠事業發展的環境，以及照顧國際人才家庭需要的友善環境等。

指數全名為「恒生大學國際博士教育樞紐指數（香港區）」，校方計畫每年進行調查，了解國際博士人才怎樣看待來港留學，以及哪些因素影響他們在港讀書、工作和定居。首期調查在今年8至9月進行，共獲約300份回應，受訪者包括有意修讀博士的人、在讀博士生和近年畢業的博士，來自亞洲、非洲、歐洲、北美洲及大洋洲共18個國家或地區。

調查顯示，在18個升學目的地之中，香港排名第一，只有香港的評分中位數達9分，逾72%受訪者給香港打8至10分。美國排第二，其後依次是澳洲、新加坡、加拿大、英國、德國和挪威，內地排第12位，澳門排第14位。

至於揀選升學地點時最看重的因素，獎學金及學費減免排首位，安全及政治穩定居次，授課語言、學費負擔和當地就業前景亦獲看重。校方指出，調查反映經濟上的支援、生活質素和日後的事業出路，依然是國際博士生決定往哪裏升學的主要考慮。

受訪者指出攻讀博士期間要面對多項挑戰，當中最關注的是畢業後的就業前景，其次是經濟困難和住屋負擔。校方指，這反映除了招收學生，還要顧及博士生求學時的處境，以及決定他們日後會否定居的整體條件。

調查又發現，93.3%受訪者表示讀完博士後有意留在求學的地方發展，近四分之三人非常或極為願意留下。校方指，雖然受訪者的意向未必會化為日後的實際行動，但各地若想留住具高技能的博士畢業生，就要提供吸引的事業發展路徑和研究機會，以及完善的生活支援。