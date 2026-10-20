我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普第二任已撤銷逾30萬簽證 4000份涉生育旅遊

赴中恐遭不當拘留 國務院點名美籍華人小心⋯今日5件事

港名媛碎屍案曝關鍵新證詞：他想買碎骨機 蔡天鳳疑躲債

世界新聞網／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)
香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡天鳳碎屍案審理中，店員證稱疑似主謀曾打聽碎骨機，前司機則指她生前疑受債務困擾並向鄺港傑借款，案件細節再度曝光。

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害碎屍案，20日在香港高等法院繼續開庭審理，多名證人出庭作證，揭露令人不寒而慄的案發前細節。

據「第一現場」報導，法庭引述廚具店員工證詞指出，2023年2月8日中午，一名年約60多歲的白髮老翁至店內選購廚具，最終買下價值8,700港幣（含折扣，約合1108美元）的義大利製絞肉機、湯煲及砧板等物品，當時並未說明用途。

店員透露，該名老翁當時還特別詢問店裡「有沒有能碎骨頭的機器」。店員告知能碎骨的機種售價高達3.5萬港幣（約合4459美元）且無現貨，老翁與隨後趕到的青年認為價格過高而作罷。控方在庭上出示以厚塑膠袋包裹的涉案湯煲與砧板等證物，店員確認與當時售出的商品相符。

同日，死者的前私人司機錢紀信也出庭作證。錢紀信表示，受聘期間主要負責接送蔡天鳳的一對子女，也經常接送蔡的前婆婆李瑞香一家。2022年11月，蔡的前大伯鄺港傑稱全家要出國旅遊兩個月，要求他「停薪留職」。錢紀信提出停工期間願以半薪幫忙保養七人座車但遭拒，隨後決定辭職。面對辯方質疑，他也否認曾有偷竊、在小孩面前講髒話或操守不良等行為。

錢紀信在接受辯方交叉盤問時回憶，2022年2月曾有數名男子在蔡天鳳位於海棠路的住處外徘徊，蔡天鳳見狀躲在車內不敢下車，疑與債務問題有關，當時蔡天鳳還曾打電話向鄺港傑借款60萬港幣（約合7.6萬美元）。錢紀信指出，蔡天鳳平時出門習慣攜帶大量現金，但2022年2月至6月期間情況出現轉變，蔡似乎面臨資金周轉困難，有時消費甚至需要他先幫忙墊付後再還款。

目前，本案三名主要被告鄺港傑、前公公鄺球（Kwong Kau）及前夫鄺港智（Alex Kwong）均否認謀殺罪；鄺港傑與鄺港智承認「阻止合法埋葬屍體罪」，鄺球則不認罪。全案仍由香港高等法院持續審理中。

精華 FAQ

  • 廚具店員表示，2023年2月8日有名白髮老翁詢問是否有能碎骨頭的機器，之後買下絞肉機、湯煲與砧板等物，控方並出示相關證物。

  • 錢紀信稱，2022年2月至6月間蔡天鳳疑似資金周轉吃緊，曾在住處外躲避可疑男子，還打電話向鄺港傑借60萬港幣，消費時也曾請他先墊付。

  • 本案3名主要被告鄺港傑、鄺球與鄺港智均否認謀殺罪；其中鄺港傑與鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球則維持不認罪，案件仍在審理中。

義大利 香港 蔡天鳳

上一則

上海辦公室空置率24.5% 居全球20大城市之首

下一則

美制裁中國籍前Google工程師相關公司 北京促撤回措施

延伸閱讀

整理包／電鋸聲、煮頭顱…蔡天鳳碎屍案高院開審 前夫1家能罪成嗎？

整理包／電鋸聲、煮頭顱…蔡天鳳碎屍案高院開審 前夫1家能罪成嗎？
蔡天鳳被碎屍 烹煮驚悚細節曝光「2鍋湯」驗出頭顱、碎肉

蔡天鳳被碎屍 烹煮驚悚細節曝光「2鍋湯」驗出頭顱、碎肉
蔡天鳳碎屍案蔡母作供：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢

蔡天鳳碎屍案蔡母作供：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢
整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果
非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢