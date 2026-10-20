港名媛碎屍案曝關鍵新證詞：他想買碎骨機 蔡天鳳疑躲債
蔡天鳳碎屍案審理中，店員證稱疑似主謀曾打聽碎骨機，前司機則指她生前疑受債務困擾並向鄺港傑借款，案件細節再度曝光。
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蔡天鳳碎屍案審理中，店員證稱疑似主謀曾打聽碎骨機，前司機則指她生前疑受債務困擾並向鄺港傑借款，案件細節再度曝光。
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害碎屍案，20日在香港高等法院繼續開庭審理，多名證人出庭作證，揭露令人不寒而慄的案發前細節。
據「第一現場」報導，法庭引述廚具店員工證詞指出，2023年2月8日中午，一名年約60多歲的白髮老翁至店內選購廚具，最終買下價值8,700港幣（含折扣，約合1108美元）的義大利製絞肉機、湯煲及砧板等物品，當時並未說明用途。
店員透露，該名老翁當時還特別詢問店裡「有沒有能碎骨頭的機器」。店員告知能碎骨的機種售價高達3.5萬港幣（約合4459美元）且無現貨，老翁與隨後趕到的青年認為價格過高而作罷。控方在庭上出示以厚塑膠袋包裹的涉案湯煲與砧板等證物，店員確認與當時售出的商品相符。
同日，死者的前私人司機錢紀信也出庭作證。錢紀信表示，受聘期間主要負責接送蔡天鳳的一對子女，也經常接送蔡的前婆婆李瑞香一家。2022年11月，蔡的前大伯鄺港傑稱全家要出國旅遊兩個月，要求他「停薪留職」。錢紀信提出停工期間願以半薪幫忙保養七人座車但遭拒，隨後決定辭職。面對辯方質疑，他也否認曾有偷竊、在小孩面前講髒話或操守不良等行為。
錢紀信在接受辯方交叉盤問時回憶，2022年2月曾有數名男子在蔡天鳳位於海棠路的住處外徘徊，蔡天鳳見狀躲在車內不敢下車，疑與債務問題有關，當時蔡天鳳還曾打電話向鄺港傑借款60萬港幣（約合7.6萬美元）。錢紀信指出，蔡天鳳平時出門習慣攜帶大量現金，但2022年2月至6月期間情況出現轉變，蔡似乎面臨資金周轉困難，有時消費甚至需要他先幫忙墊付後再還款。
目前，本案三名主要被告鄺港傑、前公公鄺球（Kwong Kau）及前夫鄺港智（Alex Kwong）均否認謀殺罪；鄺港傑與鄺港智承認「阻止合法埋葬屍體罪」，鄺球則不認罪。全案仍由香港高等法院持續審理中。
廚具店員表示，2023年2月8日有名白髮老翁詢問是否有能碎骨頭的機器，之後買下絞肉機、湯煲與砧板等物，控方並出示相關證物。 錢紀信稱，2022年2月至6月間蔡天鳳疑似資金周轉吃緊，曾在住處外躲避可疑男子，還打電話向鄺港傑借60萬港幣，消費時也曾請他先墊付。 本案3名主要被告鄺港傑、鄺球與鄺港智均否認謀殺罪；其中鄺港傑與鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球則維持不認罪，案件仍在審理中。
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廚具店員表示，2023年2月8日有名白髮老翁詢問是否有能碎骨頭的機器，之後買下絞肉機、湯煲與砧板等物，控方並出示相關證物。
錢紀信稱，2022年2月至6月間蔡天鳳疑似資金周轉吃緊，曾在住處外躲避可疑男子，還打電話向鄺港傑借60萬港幣，消費時也曾請他先墊付。
本案3名主要被告鄺港傑、鄺球與鄺港智均否認謀殺罪；其中鄺港傑與鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球則維持不認罪，案件仍在審理中。
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