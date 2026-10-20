上海辦公室空置率24.5% 居全球20大城市之首

AI摘要 文章摘要整理： 上海辦公室空置率升至24.5%，不僅高居全球20大城市首位，且較疫情前大幅上升，反映外資撤離與內需疲弱正持續衝擊中國商辦市場。

隨著外資撤離中國、本土企業減少租賃辦公室，中國的辦公大樓空置率上升。日本 大型房地產 服務商世邦魏理仕（CBRE）比較今年第2季全球20個城市的辦公樓空置率，上海以24.5%位居首位；北京為17.9%，排名第8。

據日經中文網報導，世邦魏理仕的數據還顯示，與2019年第4季COVID-19爆發前相比，上海的辦公室空置率上升了5.1個百分點。在全球主要城市中，紐約上升3.8個百分點，東京上升0.7個百分點，倫敦上升2.6個百分點，上海的升幅最高。

上海辦公室空置的其中一個背景，是外資企業撤資。據中國國家外匯管理局公布的第2季國際收支數據顯示，外商直接投資淨流入為266億美元，較第1季下降了23%。除歐美地區外，由於中日關係惡化等因素，部分日本企業也減少了對中投資。

夜晚從上海知名景點外灘眺望高樓大廈聚集的陸家嘴，依舊燈火通明。然而近期有中國自媒體網紅揭開陸家嘴辦公室「內透」的真相。他在晚上走訪陸家嘴東方明珠附近一棟辦公大樓，影片顯示，至少有5間空置的辦公室內部空空如也，唯獨靠近窗戶的外側亮著燈。

日經報導還提到，中國辦公樓的空置問題也蔓延到內陸地區，在重慶市的一棟辦公大樓，可看到一間約60坪的閒置辦公室部分地板脫落，天花板上垂下電纜，門上還殘留著最後入駐的企業名稱。門外則貼著出租告示，上面只寫「價格優惠」，沒有標明具體價格，只註明「可協商」。

報導指出，中國的辦公樓多由國有企業持有，空置不會立即對財務造成影響。但若國有企業持有的高收益辦公室出現空置率上升，供過於求，將導致租金下跌壓力波 及民間持有的其他辦公室。

另據陸媒財新網日前報導，市場上一般認為「20%空置率」已是城市辦公樓過剩的「紅線」。