我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪家族再傳噩耗 衛生部長42歲姪女家中去世

印尼油棕園驚見大塊鋁板 疑為中國火箭殘骸

川普稱願與習近平普亭3方會談 中方未公開表態

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為繪有中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（中）、俄羅斯總統普亭（右）頭像的...
圖為繪有中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（中）、俄羅斯總統普亭（右）頭像的傳統玩具「俄羅斯娃娃」。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示願參與與習近平、普亭的3方會談，普亭先前也拋出在深圳APEC峰會場邊會面的構想，但中國外交部未明確表態。

俄羅斯總統普亭提議11月在深圳的亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會期間，與美中元首會面商討結束俄烏戰爭。川普表示願意參加，中國則未公開表態。華爾街日報報導，中國官員擔心3方會談涉及的地緣政治問題，會掩蓋中國利用APEC展示其區域角色的意圖。

路透19日報導，美國總統川普表示，他願意參加與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的3方會談，可能聚焦非核化議題。

俄羅斯克里姆林宮此前也表示，普亭、川普與習近平可能下月在深圳舉行的APEC峰會場邊舉行3方會談。

中國外交部今天舉行例行記者會，日本共同社記者提問，據報導，川普稱對與中國、俄羅斯舉行3方會談持積極態度，請問中方是否接受這一提議。對此，中國外交部發言人毛寧表示，「這個問題目前沒有可以提供的訊息」。

華爾街日報19日報導，普亭提議下月與川普及習近平會面，共商在對俄有利的情形下結束俄烏戰爭。一名前俄國情報官員透露，普亭是在本月9日與川普通話時提出這個構想，當天的通話另促成美俄柴油協議，讓美國得以採購俄國柴油，並協助俄方將柴油銷往全球市場。

報導表示，據熟悉近期俄、中磋商的人士透露，俄方已透過外交管道向北京提出這項構想，中方則表明只要川普同意，中方不反對舉行會晤。

報導引述華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，中國希望被視為大國之間的樞紐，並成為美國和俄羅斯之間的潛在調解人。

不過，報導引述知情人士表示，有中國官員擔心，3方會談會掩蓋中國利用APEC展示其區域角色的意圖。

知情人士又表示，習近平正試圖在「持續支持普亭」與「維持中國與歐洲的經濟聯繫」之間小心取得平衡。這類3方會談可能會使中國更直接捲入烏克蘭衝突，並招致歐洲各國的反彈，因為這些國家本來就警惕中國傾向俄羅斯。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普表示願意參加這場3方會談，並稱會談可能聚焦非核化等議題，顯示他對與中俄領袖同台對話持開放態度。

  • 普亭提議在11月深圳舉行的APEC領導人峰會期間，於場邊與川普、習近平會面，討論如何在對俄較有利的情況下結束俄烏戰爭。

  • 中國外交部未公開表態，只說目前沒有可提供的訊息；報導指出，北京內部擔心3方會談會掩蓋中國在APEC展示區域角色的用意，並增加對歐洲的外交壓力。

普亭 習近平 川普

上一則

大塊鋁板從天而降掉進印尼油棕園 疑為中國朱雀二號E火箭殘骸

下一則

上海辦公室空置率24.5% 居全球20大城市之首

延伸閱讀

川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化

川普稱願與習近平普亭3方峰會 可能聚焦非核化
雅爾達密約2.0？ 傳美中俄下月三方領袖會談 普亭提議共商烏命運

雅爾達密約2.0？ 傳美中俄下月三方領袖會談 普亭提議共商烏命運
川普願與普亭習近平舉行三方峰會：烏克蘭非重點 想改談這件事

川普願與普亭習近平舉行三方峰會：烏克蘭非重點 想改談這件事
雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

雅爾達密約翻版？普亭傳邀川習議烏克蘭命運 恐加深台灣疑慮

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果