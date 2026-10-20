川普稱願與習近平普亭3方會談 中方未公開表態

圖為繪有中國國家主席習近平（左）、美國總統川普（中）、俄羅斯總統普亭（右）頭像的傳統玩具「俄羅斯娃娃」。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示願參與與習近平、普亭的3方會談，普亭先前也拋出在深圳APEC峰會場邊會面的構想，但中國外交部未明確表態。

俄羅斯總統普亭 提議11月在深圳的亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會期間，與美中元首會面商討結束俄烏戰爭。川普 表示願意參加，中國則未公開表態。華爾街日報報導，中國官員擔心3方會談涉及的地緣政治問題，會掩蓋中國利用APEC展示其區域角色的意圖。

路透19日報導，美國總統川普表示，他願意參加與中國國家主席習近平 及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的3方會談，可能聚焦非核化議題。

俄羅斯克里姆林宮此前也表示，普亭、川普與習近平可能下月在深圳舉行的APEC峰會場邊舉行3方會談。

中國外交部今天舉行例行記者會，日本共同社記者提問，據報導，川普稱對與中國、俄羅斯舉行3方會談持積極態度，請問中方是否接受這一提議。對此，中國外交部發言人毛寧表示，「這個問題目前沒有可以提供的訊息」。

華爾街日報19日報導，普亭提議下月與川普及習近平會面，共商在對俄有利的情形下結束俄烏戰爭。一名前俄國情報官員透露，普亭是在本月9日與川普通話時提出這個構想，當天的通話另促成美俄柴油協議，讓美國得以採購俄國柴油，並協助俄方將柴油銷往全球市場。

報導表示，據熟悉近期俄、中磋商的人士透露，俄方已透過外交管道向北京提出這項構想，中方則表明只要川普同意，中方不反對舉行會晤。

報導引述華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，中國希望被視為大國之間的樞紐，並成為美國和俄羅斯之間的潛在調解人。

不過，報導引述知情人士表示，有中國官員擔心，3方會談會掩蓋中國利用APEC展示其區域角色的意圖。

知情人士又表示，習近平正試圖在「持續支持普亭」與「維持中國與歐洲的經濟聯繫」之間小心取得平衡。這類3方會談可能會使中國更直接捲入烏克蘭衝突，並招致歐洲各國的反彈，因為這些國家本來就警惕中國傾向俄羅斯。

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