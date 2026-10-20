大塊鋁板從天而降掉進印尼油棕園 疑為中國朱雀二號E火箭殘骸

朱雀二號改進型遙四運載火箭14日在東風商業航天創新試驗區發射昇空。 中新社

AI摘要 文章摘要整理： 印尼中加里曼丹省油棕園出現一塊疑似中國朱雀二號E火箭殘骸的巨大鋁板，所幸未釀成人員或財物損失，當局正調查其墜落原因。

印尼 一處油棕種植園近日有一塊轎車大小的物體從天而降，掉在民宅與工作場所附近。政府單位稱該物體是中國太空火箭 「朱雀二號E」的殘骸，印尼當局正在調查中。

法新社報導，中加里曼丹省（Central Kalimantan）一處偏遠地區的居民18日晚間回報聽見巨響，隔天上午，婆羅洲（Borneo，印尼稱加里曼丹島）一名種植園工人瓦迪（Wardi Tamroni）就發現這塊殘骸。

51歲的瓦迪向法新社描述他在桑皮特鎮（Sampit）附近的這項發現。他說：「它就在那裡，一開始我還以為可能是飛機殘骸。」

瓦迪表示，該物體墜落的位置距離他所任職的PT Agro Bukit棕櫚油公司住宅區約3公里。

他補充道：「我們通常會在物體墜落的區域活動。所幸當時工人都已經回家，種植園內沒有人。」

當地警長表示，這塊物體是「一塊相當大的鋁板，尺寸達9公尺，形狀不規則，有明顯灼燒痕跡」。

根據民航發言人扎克魯丁（Zachrudien）的說法，這起事件並未造成人員傷亡或財產損失，殘骸並未帶來輻射或毒害風險。扎克魯丁跟許多印尼人一樣只有單名。

印尼國家研究與創新院（National Research and Innovation Agency）表示，這塊殘骸疑似來自中國「朱雀二號E」（Zhuque-2E）火箭。

中國政府上週稱，一枚朱雀二號E火箭從該國西北部一處商業發射場將10顆衛星送入太空。

印尼國家研究與創新院研究員湯瑪斯（Thomas Djamaluddin）在聲明中表示，太空飛行器重返地球大氣層時，並非所有零組件都會燃燒殆盡，一些較耐熱的結構有可能墜落地表。

他說：「這一現象是在桑皮特鎮一處油棕種植園內發現大塊金屬碎片的一種可能解釋。」

法新社無法立即聯繫上中國國家航天局請求評論。