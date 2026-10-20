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美智庫NCAFP再訪中 宋濤敦促美方慎重處理台灣問題

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（...
10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）率領的代表團。圖／取自中國台灣網

AI摘要

文章摘要整理：

宋濤會見NCAFP代表團時重申台灣問題立場，敦促美方反對台獨並恪守一個中國原則，雙方也就中美關係、兩岸交流與區域局勢交換意見。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤20日在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特率領的代表團。宋濤表示，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。NCAFP去年12月也曾訪中，並隨後轉往台灣拜會我政府高層及相關機構。

中國國台辦旗下「中國台灣網」今日晚間報導，10月20日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）率領的代表團。

宋濤表示，習近平不久前對美國進行國事訪問，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

宋濤表示，中美雙方應共同落實好兩國元首重要共識。我們將促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。希望美方恪守一個中國原則，反對台獨，支持中國統一。

據中方消息，美方表示，美中兩國保持密切溝通至關重要，兩岸交流合作和融合發展有利於台海地區和平穩定。美國外交政策全國委員會將一如既往發揮橋梁作用，推動兩岸關係和平發展，為促進美中建設性戰略穩定關係作出努力。

艾略特一行人與宋濤會見之前，還在19日上午赴復旦大學國際問題研究院美國研究中心訪問和座談活動，由該中心主任吳心伯與艾略特做引導發言。雙方圍繞中美元首華盛頓會晤後雙邊關係走向、台灣問題、美國中期選舉對其外交的影響、多邊主義合作和亞太地區局勢等問題進行交流。

NCAFP成立於1974年，是紐約具代表性的知名智庫之一，並在近年穿梭兩岸。NCAFP長期以超越政黨立場的視角，對全球重大議題進行深入分析與政策評估，對華府外交決策具有一定影響力。

NCAFP上一次訪中為2025年12月，當時曾與中共中央對外聯絡部副部長陸慷會見，並到訪上海國際問題研究院和復旦大學美國研究中心。結束中國行程後，代表團隨即轉往台灣，先後拜會賴清德總統、副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍及海基會等政要與機構。

精華 FAQ

  • 宋濤在會見中強調，中方在台灣問題上的原則立場不會改變，並敦促美方慎重處理台灣問題，堅持反對台獨，避免對台海局勢造成新的不穩定因素。

  • 據中方轉述，美方認為保持美中密切溝通十分重要，也認為兩岸交流合作與融合發展有助於台海和平穩定，並表示NCAFP將持續發揮橋梁作用。

  • NCAFP是美國具代表性的知名智庫，近年多次穿梭兩岸，對華府政策具一定影響力。代表團此次先赴上海與復旦交流，之後再與宋濤會面。

習近平

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