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中國這家公司 發給2000名員工每人5克純金手鏈

記者林宸誼／即時報導
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中國遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每...
中國遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每人贈送一條重達5公克的24K純金手鍊。圖／取自快科技

AI摘要

文章摘要整理：

中國遊戲公司沐瞳科技為慶祝成立10周年，向超過2,000名員工發放每人5克的24K純金手鏈，總值近1,000萬元，且不看職級與績效。

「別人的老闆永遠不會讓人失望」。中國遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每人贈送一條重達5公克的24K純金手鍊，黃金總重量約10公斤，光材料價值就接近人民幣1,000萬元（約152萬美元）。

更令人羨慕的是，這項福利不看職級、績效，連實習生都能領取，就算員工已經離職，只要符合指定日期的在職資格，同樣能收到這份黃金大禮。

快科技報導，根據海報顯示，該手鏈為周大福定製款，手鏈配飾包含十周年、遊戲IP相關的專屬黃金浮雕紋樣，發放範圍覆蓋超2,000名員工。

值得注意的是，這個獎勵不看段位，不設排位，不看績效與職級，校招實習生同樣在列。

沐瞳人力資源團隊先前郵件確認，只要2026年1月30日年會當天在職，即便此後已經離職，同樣具備領取資格，公司將透過郵寄方式送達。

瞳科技成立於2014年，是東南亞熱門MOBA遊戲「無盡對決」的開發商。2021年字節跳動透過遊戲部門「朝夕光年」收購沐瞳，當時估值約40億美元，意在借東南亞根基切入全球遊戲市場。

今年3月20日，字節與沙特主權財富基金PIF旗下的Savvy Games Group簽署協議，以超過60億美元出售沐瞳全部股權，沐瞳的管理結構保持不變。

交易完成後，基於歷史業績貢獻，沐瞳宣布為員工提供多項激勵計畫，其中包括加速部分歷史授予的長期激勵的歸屬和發放；同時將基於未來的業績，推出新的有吸引力的激勵方案。

精華 FAQ

  • 公司為慶祝成立10周年，向超過2,000名員工每人贈送一條重5公克的24K純金手鏈，屬於定製款紀念禮，材料總價值接近人民幣1,000萬元。

  • 這項福利不看職級、績效或段位，校招實習生也在發放範圍內；只要在指定日期符合在職資格，即使之後離職，仍可由公司郵寄領取。

  • 沐瞳原先由字節跳動收購，後在今年3月以超過60億美元售予沙特PIF旗下Savvy Games Group。交易完成後，公司也宣布將加速歷史激勵歸屬，並推出新的員工激勵方案。

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