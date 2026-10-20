中國這家公司 發給2000名員工每人5克純金手鏈

中國遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每人贈送一條重達5公克的24K純金手鍊。圖／取自快科技

AI摘要 文章摘要整理： 中國遊戲公司沐瞳科技為慶祝成立10周年，向超過2,000名員工發放每人5克的24K純金手鏈，總值近1,000萬元，且不看職級與績效。

「別人的老闆永遠不會讓人失望」。中國遊戲公司「沐瞳科技」，日前宣布為慶祝成立10周年，將向超過2,000名員工每人贈送一條重達5公克的24K純金手鍊，黃金總重量約10公斤，光材料價值就接近人民幣1,000萬元（約152萬美元）。

更令人羨慕的是，這項福利不看職級、績效，連實習生都能領取，就算員工已經離職，只要符合指定日期的在職資格，同樣能收到這份黃金大禮。

快科技報導，根據海報顯示，該手鏈為周大福定製款，手鏈配飾包含十周年、遊戲IP相關的專屬黃金浮雕紋樣，發放範圍覆蓋超2,000名員工。

值得注意的是，這個獎勵不看段位，不設排位，不看績效與職級，校招實習生同樣在列。

沐瞳人力資源團隊先前郵件確認，只要2026年1月30日年會當天在職，即便此後已經離職，同樣具備領取資格，公司將透過郵寄方式送達。

瞳科技成立於2014年，是東南亞 熱門MOBA遊戲「無盡對決」的開發商。2021年字節跳動透過遊戲部門「朝夕光年」收購沐瞳，當時估值約40億美元，意在借東南亞根基切入全球遊戲市場。

今年3月20日，字節與沙特主權財富基金PIF旗下的Savvy Games Group簽署協議，以超過60億美元出售沐瞳全部股權，沐瞳的管理結構保持不變。

交易完成後，基於歷史業績貢獻，沐瞳宣布為員工提供多項激勵計畫，其中包括加速部分歷史授予的長期激勵的歸屬和發放；同時將基於未來的業績，推出新的有吸引力的激勵方案。