蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙古東部保護區發生特大草原火災並逼近中國邊境，中方動員3400多名人員布防；事件疑涉日資企業高管團隊活動，引發輿論批評與後續追責賠償討論。

蒙古國東部努姆魯格嚴格自然保護區近日發生特大草原火災，火勢一度逼近中國邊境 ，中方緊急調集3400多名救援人員布防。由於火災疑與日資背景電信企業莫比康（Mobicom）的日籍高管團隊進入保護區後，發生車輛起火事件有關，中國網路輿論迅速升溫，有人將事件概括為「日本 人放的火」，質疑涉事人員若因不當行為引發大規模生態災害，為何還要由中國投入大量人力防範火勢越境，企業又該如何承擔責任。

綜合新華社、環球時報蒙古國當地媒體報導，火災發生於蒙古國東部東方省努姆魯格嚴格自然保護區。當天，莫比康高管團隊共13人、乘坐五輛車，當時前往當地邊境地區參與通信網路工程交接及情況勘查，期間一輛車起火並引燃草原。

莫比康表示，團隊當時正在執行相關工作；不過蒙古國部分媒體另指，團隊此行可能涉及進入保護區垂釣當地珍稀魚類哲羅鮭。蒙古國邊境保護部門曾就人員及車輛進入邊境區域的許可情況作出說明，但團隊進入自然保護區的具體目的、是否違規，以及垂釣說法是否屬實，仍有待當局調查，火災責任也尚未定論。

這起事件引發中國網友不滿，部分討論將矛頭指向涉事日籍高管，認為問題不只是車輛起火，而是相關人員進入生態保護區的目的與行為是否恰當。有人以「日本人放的火」概括事件，表達對涉事人員的憤怒；也有人質疑若調查證實有人違規進入保護區，且相關行為與火災存在因果關係，涉事人員及企業就不應只以道歉了事。

中國方面最直接承受的壓力，則是火勢向中蒙邊境蔓延後的防範工作，這場火災因此不只是鄰國的環境災害，也牽涉跨境風險由誰承擔。

為避免火勢越境，中方調集3400多名消防救援及地方撲火人員，在邊境一線分段布防，並透過火情監測、清理可燃物及設置防火阻隔等措施，降低火勢進一步擴散的風險。這意味著，儘管起火地點位於蒙古國境內，中國仍須投入大量人力，防範火勢對邊境地區造成影響；如果後續調查證實火災與人為疏失或違規行為有關，責任如何認定、損失如何計算，以及涉事企業是否依法賠償，自然成為外界關注的焦點。

事件發生後，蒙古國司法與內務部長特穆倫已表示將追究相關人員及單位責任並要求賠償損失；副總理諾姆托伊巴亞爾也指出，將評估野生動物受損情況及入區必要性。莫比康執行長越智康博則已向蒙古國民眾公開致歉，承諾將依法承擔賠償責任。

蒙古大火畫面。（取材自微博）