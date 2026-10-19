中國碩博士畢業不一定要寫論文了？這5類專業擬先行試點

中國推動研究生學位制度改革，部分碩博士生可不必撰寫傳統學位論文，改以實務成果申請學位，首批擬在翻譯、農業、臨床醫學、會計、藝術等5類專業學位先行試點。中新社

AI摘要 文章摘要整理： 中國推動研究生學位制度改革，首批在翻譯、農業、臨床醫學、會計、藝術5類專業學位試點以實務成果申請學位，並建立嚴格品質與評審機制。

中國推動研究生學位制度改革，部分碩博士研究生未來可不必撰寫傳統學位論文，改以實務成果申請學位。中國國務院 學位委員會辦公室近日發布相關文件，繼先前工程類碩博士試點後，首批擬在翻譯、農業、臨床醫學、會計、藝術5個專業學位類別先行試點。

央視報導，中國國務院學位委員會辦公室近日印發《關於做好專業學位研究生以實踐成果申請學位工作的意見》，在前期工程類碩博士以實務成果申請學位的基礎上，推動5個專業學位類別試點先行。

報導指，今年畢業季，中國多所大學擴大以實務成果申請專業學位的試點，部分碩博士研究生不用撰寫傳統學位論文，而是憑實務成果順利取得學位。此次《意見》出台，旨在為各地各校科學、規範開展以實務成果申請學位工作提供政策依據，確保學位授予品質。

《意見》強調，要堅持品質為先，完善以實務成果申請學位的標準、機制和流程。國務院學位辦將組織各專業學位研究生教育指導委員會，依據不同專業學位類別的人才培養規律，制定相應博士、碩士專業學位類別的《基本要求》。

其中，《基本要求》將明確不同類型實務成果的來源與形式、內容結構、寫作規範及評價參考要素等，作為學位授予單位制定實施細則的重要參考依據。

各學位授予單位應根據相關要求，結合自身實際情況，分類完善各專業學位類別以實務成果申請學位的實施細則，並針對實務成果選題論證、過程指導、評價考核等關鍵環節，制定全流程工作指南，以及成果鑑定書、專家評閱表等參考範本。

《意見》提到，要嚴格實務成果貢獻認定標準，明確實務成果須由研究生在指導教授指導下獨立完成，或作為主要完成人承擔核心內容。

同時，學校還須完善學位評定委員會章程、博士碩士學位授予實施細則等管理制度，更新培養方案、校內外指導教授遴選、原創性成果及智慧財產權管理等配套文件，建立涵蓋全過程的學位品質保障制度。

此外，《意見》強調要強化產業界的深度參與，明確業界導師的職責與作用，建立利益衝突迴避及公正評價機制，並在培養方案制定、課程教學、實務訓練、學位授予及成果轉化等方面，加強與產業界的資源共享及合作，促進人才培養、成果產出與產業需求緊密銜接。

報導稱，這項改革目前仍處於試行探索階段，將分批推動各專業學位類別試行。下一步，國務院學位辦將組織各專業學位研究生教育指導委員會制定碩博士學位《基本要求》，首批擬在翻譯、農業、臨床醫學、會計、藝術5個專業學位類別先行試點。