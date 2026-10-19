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持續高壓反腐 中共中紀委一天連打3「虎」

記者張鈺琪／即時報導
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全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈。京報網
全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈。京報網

AI摘要

文章摘要整理：

中紀委國家監委19日連續通報張建龍、王文靈、俞小平3名高層官員嚴重違紀違法，均遭開除黨籍等處分，涉嫌犯罪並已移送起訴。

中國中央紀委國家監委19日連續通報3名高層官員的違紀違法問題，包括自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍，全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈，以及中國人民保險集團前副總裁俞小平。3人均被指利用職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物，遭開除黨籍，涉嫌犯罪問題均已移送檢察機關依法審查起訴。

據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委分別對張建龍、王文靈及俞小平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，張建龍喪失理想信念、背棄初心使命，政績觀錯位，對中共中央有關要求只表態不落實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，並在幹部選拔任用、職工錄用等工作中違規為他人謀取利益。

通報指，張建龍「貪欲膨脹，以權謀私，大搞權錢交易」，利用職務便利為他人在林地占用和專項資金審批、野生動物利用許可、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委認定，張建龍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

至於王文靈，中央紀委國家監委通報，他履行全面從嚴治黨「一崗雙責」不力，私自攜帶、閱看有嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，違規出入私人會所。

通報還指，王文靈在職工錄用、職務晉升工作中為他人謀取利益，違規經商辦企業，違規干預和插手市場經濟活動，生活奢靡、貪圖享樂、腐化墮落，並利用職務便利為他人在參與公司改制、融資上市及進入金融機構任職等方面謀利，非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委決定給予王文靈開除黨籍處分，由國家監委給予開除公職處分，收繳其違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

此外，中央紀委國家監委還通報，俞小平對抗組織審查，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益，違規收受禮品，利用職務便利為親友謀利，不正確履行職責，造成嚴重後果。

通報稱，俞小平將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在豁免貸款條件、加快貸款審批等方面謀利，並非法收受巨額財物，且離職後仍利用原職務影響「收錢斂財」，並因濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

中央紀委國家監委認定，俞小平構成嚴重職務違法，涉嫌受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，決定給予開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中國人民保險集團前副總裁俞小平。澎湃新聞
中國人民保險集團前副總裁俞小平。澎湃新聞

自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍。第一財經
自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍。第一財經

精華 FAQ

  • 通報對象包括自然資源部前黨組成員、國家林業和草原局前局長張建龍，全國社會保障基金理事會前副理事長王文靈，以及中國人民保險集團前副總裁俞小平，共3人。

  • 3人均被指利用職務便利為他人謀利，非法收受巨額財物；其中還涉及對抗組織審查、違規收禮、干預人事、濫用職權等問題，顯示屬於嚴重權錢交易。

  • 張建龍、王文靈、俞小平均被開除黨籍，王文靈另被開除公職，相關違紀違法所得一併收繳；3人涉嫌犯罪問題也都已移送檢察機關依法審查起訴。

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