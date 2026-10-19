中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單

總部位於廣西的AI服務商潤建股份公告稱，旗下五象雲谷詞元工廠與X海外企業簽訂2億美元Token服務訂單，也是公開披露的Token出海首筆重大訂單。記者黃雅慧／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 潤建股份旗下五象雲谷詞元工廠拿下2億美元海外Token服務訂單，標誌大陸企業AI算力出海正式進入推理服務商業化階段。

總部位於廣西的AI服務商潤建股份公告稱，旗下五象雲谷詞元工廠與X海外企業簽訂2億美元Token服務訂單，合約期1年，為公司Token出海首筆重大商業化訂單，這也是大陸公開披露的Token出海首筆重大訂單。顯示大陸企業AI算力出海正從賣服務器、賣機櫃、賣算力時推進到賣可調用「推理服務」。

據合約約定，五象雲谷向X公司出售AI詞元（Token）調用服務：五象雲谷開放約定API（應用程序編程接口），X公司通過API接口發起大模型推理調用，按實際消耗詞元數量進行結算。合約還約定最低採購金額，如年度已消費詞元服務費總金額大於或等於2億美元，X公司無需支付保底差額；反之，X公司應當向五象雲谷補足差額部分對應的款項。

公告稱，該模式採用境內算力部署、海外API遠程調用，按Token消耗結算。本次訂單是詞元出海業務落地閉環重要里程碑，樹立業務範本，印證公司詞元服務及跨境數字服務合規運營實力獲境外客戶認可。

潤建股份Token事業群副總裁黃熒19日受訪表示，該筆訂單的甲方保密，但透露主要是位於東南亞 地區的交易平台，她指出，可能有些平台自身沒有優質的Token，但又希望性能有保障且穩定，且有成本優勢，因此聚合型平台會需要潤建的資源。

黃熒進一步指出，Token出海也是最近在廣西政府大力支持下協助打通路徑，提供政策支持，同時依託廣西南寧國際通信業務出入口局，以及區位優勢。雖然目前依然以大陸國內業務為主，但未來海外業務提升速度會非常快，因為需求旺盛。

潤建股份方面稱，該工廠核心競爭力在於政策、地利、能源、全棧技術服務能力四大維度。其中電力是亮點，依託廣西豐富綠電資源，可有效降低詞元生產用電成本。2025年，廣西全區清潔能源總發電量為1758億千瓦時，五象雲谷詞元工廠獲批220千伏專用變電站，做到100%綠電配比，園區已儲備460MW配電容量。

據悉，該公司目前已交付馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、菲律賓等東協國家超過80個算力中心及數據中心項目。

Token工廠是在計算中心的基礎上，疊加能源模型部署與整個集群的調優，並匹配不同模型，從而在計算中心內進行最高產能的生產。目前五象雲谷詞元工廠（Token）當前每小時產出2,000億Token，中期吞吐量將達到每小時20,000億Token。

潤建股份是領先的數字化智能運維（AIOps）服務商，今年上半年，公司實現營業收入人民幣37.56億元，淨利潤人民幣2,678萬元。

潤建股份Token事業群副總裁黃熒19日受訪稱，未來海外業務提升速度會非常快，因為需求旺盛。記者黃雅慧／攝影